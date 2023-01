Patrícia Poeta diz que tem “origem indígena” e vira piada nas redes sociais

Patrícia Poeta não consegue agradar os fãs do “Encontro” nas redes sociais e, prova disso, é que a empolgação ao falar sobre os “temas mais importantes da manhã” não está sendo bem digerida por quem está em casa e, nesta segunda-feira (30), ela foi alvo de um novo incômodo ao se falar sobre os Yanomami.

Ao vivo, a famosa chamou um trecho da reportagem exibida pelo “Fantástico”, no domingo (29), que mostrava a crise de saúde que atinge a tribo, mas os haters de plantão ficaram atentos quando Patrícia disse que tinha origem indígena. No Twitter, muitos anônimos criticaram a fala da apresentadora, que estava ao lado de Manoel Soares.

Patrícia Poeta conversa com delegado no "Encontro" (Reprodução/Globo)

“Patrícia Poeta: ‘Eu tenho origem indígena” KKKKKKKK’”, escreveu um perfil que acompanhava o “Encontro” ao vivo. Um segundo disse: “Patrícia Poeta, ao ver a matéria sobre os Yanomami: ‘Mexe com a minha existência. Eu tenho origem indígena’”, repercutindo o comentário da jornalista. Já um terceiro escreveu: “Pronto agora ela e indígena”.

Ainda nesta segunda-feira (30), a famosa foi alvo de críticas mais uma vez e a Globo foi questionada, pelo Twitter, se o programa matinal virou um programa policial: “Não aguento essa intimidade que a Patrícia Poeta simula com os entrevistados. Ela trata delegados, promotores, advogados e outros como se fossem colegas dela. Essas autoridades devem ser tratadas por Doutor. Me incomoda muito essa falta de noção”, desabafou uma fã do programa da TV Globo.

Enquanto a Patrícia (que não tem nada de poeta) não aprender a tratar o Manoel como parceiro de apresentação, fica insuportável assistir o #Encontro. Ela é mal educada e totalmente incoveniente com ele. Se fosse o contrário... Já teriam resolvido isso! @euboninho — Katlen Novaes (@katlenovaes) January 30, 2023

A crise no “Encontro com Patrícia Poeta” está ficando tão insustentável que alguns telespectadores andam trocando de canal para não acompanhar as notícias pesadas levadas ao ar. Ainda no Twitter, um perfil disse que estava assistindo a RedeTV!: “Nunca imaginei que iria preferir assistir ‘Manhã do Ronnie’ do que o ‘Encontro’. Culpa de quem?”.

Vale destacar que os tropeços de Patrícia Poeta e Manoel Soares também seguem sendo comentados pela audiência do “Encontro”, mesmo após quase um ano no comando do programa.

