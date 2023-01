Filhas de Juliano Cazarré e Tiago Leifert seguem os tratamentos médicos

Após sete meses de seu nascimento, Maria Guilhermina, filha do ator Juliano Cazarré e da bióloga e jornalista Letícia Cazarré, recebeu alta do hospital. A pequena, que nasceu no dia 21 de junho do ano passado, estava internada na UTI, após ser diagnosticada com uma cardiopatia congênita rara e passar por quatro cirurgias.

Depois deste longo período, os pais da bebê anunciaram a boa notícia pelas redes sociais. Eles avisaram ainda que Maria Guilhermina segue recebendo o auxílio de aparelhos médicos, mas em casa.

“Estamos em casa! Maria Guilhermina de Guadalupe, sua vida toda é um milagre. Obrigada Deus! Obrigada a cada médico, técnicas de enfermagem, mães da UTI, amigos e familiares. Vocês foram a montanha que nos elevou ao longo dos últimos sete meses e nos fizeram enxergar mais longe um horizonte que só os olhos do coração poderiam ver”, escreveu o casal em uma publicação.

Além do ator, Tiago Leifert também resolveu falar sobre o tratamento de sua filha, que chegou ao 16º mês. O ex-apresentador do “Big Brother Brasil” também lembrou sobre o comunicado que tornou público o diagnóstico de retinoblastoma, que é um tipo raro de câncer ocular.

LEIA TAMBÉM: BBB 23: MC Guimê quase foi ao Paredão, mas não jogou a toalha: “Pronto pro game”

No domingo (29), o apresentador reiterou a importância do tratamento e disse que Lua ainda não tem previsão de alta: “Faz um ano que postamos aquele vídeo falando sobre o tratamento oncológico da nossa filha, a Lua. E o nosso objetivo era que os pais pudessem procurar ajuda e diagnosticar seus filhos antes do que a gente conseguiu”, disse o famoso.

Ele ainda celebrou que o recado deu certo: “Nesse último ano, várias crianças que tiveram retinoblastoma conseguiram ir ao médico antes, graças aos sinais que falamos no vídeo. A gente gostaria que continuasse funcionando. É muito importante levar a criança ao oftalmo a cada seis meses”.

Por fim, Tiago disse, pelos stories do Instagram, que o tratamento não é algo rápido e que é preciso paciência: “Tratamento oncológico é assim mesmo. É longo, é difícil. Tem altos e baixos, então, ainda sem previsão, ela vai continuar tratando”.

LEIA TAMBÉM: Giovana Cordeiro é a nova queridinha da Globo: Atriz faz terceira novela seguida