BBB 23: Sonia Abrão sai em defesa de Gabriel e recebe chuva de críticas na web: ‘O machismo está intrínseco’

Após a morte da mãe, Sonia Abrão retornou ao controle de ‘A Tarde é Sua’ nesta segunda-feira (30), na RedeTV!. Por suas declarações em relação ao BBB 23, a apresentadora entrou em uma nova polêmica ao defender a permanência de Gabriel Fop na casa, o participante emparedado do grupo Pipoca.

Gabriel protagonizou um relacionamento tóxico com a participante Bruna Griphão, do grupo Camarote, e foi alertado ao vivo por Tadeu Schmidt para rever suas atitudes e falas dentro do reality. Depois dos episódios entre os brothers, a própria equipe de Griphao se manifestou contra o envolvimento dos dois e declarou-se contra a permanência de Gabriel na casa.

Com a onda de julgamentos sobre a performance do brother no programa, Sonia Abrão defendeu Gabriel e o comparou com Arthur Aguiar, o vencedor da edição passada.

“A proporção do ataque em cima do Gabriel por parte dos outros integrantes está fora do que aconteceu realmente. Está desproporcional essa história. Ser tratado lá dentro como se ele fosse um criminoso, como se ele fosse a pior espécie, como se realmente fosse tudo que não tem jeito nessa vida, é um caso perdido. Não tem salvação. De gente muito mais vivida e experiente do que ele, aí acho que não vale”, declarou Sonia.

“Além de que é covarde, porque o relacionamento estava daquele jeito, todo complicado, horroroso, negativo, abusivo de um lado e do outro também, embora um pouco menos, mas a Bruna também era abusiva. Estava na cara de todo mundo e ninguém chamou o Gabriel ou a Bruna para falar. Ninguém tomou partido. Foi o Tadeu fazer o alerta e eles pegaram matéria-prima para o jogo deles”, continuou.

“A mesma coisa que fizeram com o Arthur na questão do adultério. Eles não tinham outra coisa para falar e jogar em cima do Arthur em cima de traição. Era esse o mote para cima dele, para todas as atitudes que eles tomaram”, comparou a apresentadora.

Crítica nas redes

De acordo com a apresentadora, Gabriel ainda é um garoto em construção. Sonia também aproveitou a oportunidade para alfinetar os defensores de Fred Nicácio e mostrou uma visão distinta em relação ao brother.

“Em relação ao Gabriel, ele não é um produto acabado. Não se esqueçam disso. Vocês passam pano para o Fred Nicácio com K, passam pano para ele, não reconheceram o relacionamento abusivo dele com a Marília, e ele é um produto acabado, na minha opinião. Tudo que está dentro dele, a postura dele, está absolutamente cristalizada, o tanto que ele bate, bate, bate na mesma coisa e continua tratando as pessoas assim”, disse ela.

Após suas declarações, diversos internautas criticaram o posicionamento da apresentadora. Devido aos episódios de abuso dentro do reality, grande parte da web não gostou da forma como Sonia se colocou e a criticou:.

Confira alguns tweets:

Se a Sonia Abrão está de um lado eu estou do outro. pic.twitter.com/XW815Q4TMS — Franck Wirlen🌿🍃🌊 (@WirlenFranck) January 30, 2023

O vídeo da Sonia Abrao defendendo o Gabriel dizendo que ele é um menino.. Essa mulher não tem vergonha na cara? #BBB23 pic.twitter.com/dF32WY6k8p — lucas (@carvalholucass) January 30, 2023

É por causa de pessoas assim como Sônia Abrão , que acham que abusador merece segunda chance, que muitas mulheres são mortas. #AtardeESua — rosilane soares (@rosi12soares) January 30, 2023

Ohhhhh Sônia Abrão assisto seu programa incrível e amo os seus comentários, "torcer" para o Gabriel aí é demais. Ele já mostrou que a mudança dele é pela permaneça no jogo. Ah vá catar coquinho #AtardeESua , q defesa ridícula. — Allan Marcelino (@_MorenoOo_) January 30, 2023

Sônia Abrão como sempre sendo machista e torcendo para homem escroto. Que mulherzinha baixo nível. #atardeesua #soniaabrao — Leandro (@Leandro06201177) January 30, 2023

Sônia Abrão torcendo pro Gabriel. É impressionante porém não me assusta como ela consegue tá sempre do lado errado#BBB23 #AtardeESua — Sil (@silfrombrazil) January 30, 2023

Para Sonia Abrão, Gabriel é um moleque e merece uma segunda chance, MASSSS a Bruna é uma mulher q sabe exatamente oq faz!



O nojo que sinto nessas falas 🤢

O machismo tá intrínseco nessa mulher! Todo ano isso! — Debby Ada Shelby (@OwnDebora) January 30, 2023