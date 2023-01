Bruna Griphao e Domitila Barros não são grandes amigas dentro do “BBB 23″ e isso ficou claro depois da formação do segundo Paredão do reality show da TV Globo. Em conversa com MC Guimê e Ricardo, a atriz deu o seu ponto de vista sobre a ativista social.

“Ela veste muito essa ideia de good vibes, mas ela é a pessoa que mais tem raiva no coração aqui dentro. Você vê no olhar dela, no jeito dela”, começou a famosa, que foi uma das primeiras líderes do “Big Brother Brasil”, ao lado de Bruna.

BBB 23: Rixa entre Bruna Griphao e Domitila Barros aumenta na madrugada (Reprodução/Globo)

Bruna Griphao também lembrou um episódio da sister com Tina: “Desde o início, o bagulho que ela falou que não conseguia olhar na cara da Tina. Quando ouvi isso de vocês, achei que ela poderia não ter se expressado, mas agora vendo”, disse a famosa, que ficou irritada com a justificativa de Domitila para ficar no “BBB 23″.

Depois de ouvir o desabafo, MC Guimê concordou com a amiga do Camarote: “Olha a Tina, maior pureza, legal, maior de boa”, que também criticou a postura de Domitila no “BBB 23″.

Formação do Paredão

O segundo paredão do “BBB 23″ foi confirmado neste domingo (29). Ao vivo, Tadeu Schmidt avisou que teria indicação do líder, contragolpe do indicado, votação da casa e o poder curinga seria usado, dando direito de salvar um participante. Ricardo, o anjo da semana, imunizou Tina e Fred Nicácio, que voltou do Quarto Secreto, também tinha imunidade neste paredão.

BBB 23 (Reprodução/Instagram)

Por isso, Antonio Cara de Sapato, que é o líder da semana, indicou Cézar, que no contragolpe levou Gabriel para a berlinda. Já na votação da casa, Mc Guimê e Domitila foram os mais votados, mas Sapato usou o poder Curinga e salvou o funkeiro. Com a saída de Guimê, automaticamente o terceiro mais votado foi ao paredão, e esse foi Cristian.

Na prova bate-volta, Gabriel, Domitila e Cristian disputaram uma complicada prova e Cristian se deu bem, deixando o Paredão, que será decidido na terça-feira (31). Até lá, o público pode votar em Cezar, Gabriel ou Domitila.

