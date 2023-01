BBB 23: Novo paredão da semana já foi escolhido; confira os candidatos a deixar a casa

O segundo paredão do Big Brother Brasil 23 foi configurado neste domingo, após indicação do líder, contragolpe do indicado, votação da casa e um novo poder desta edição: o poder curinga, que dá ao líder o direito de salvar alguém do paredão.

O líder, Cara de Sapato, indicou Cézar, que no contragolpe trouxe Gabriel para a berlinda. Na votação da Casa, Mc Guimê e Domitíla foram os mais votados ao paredão e iriam se enfrentar na eliminação de terça-feira, mas o líder sapato usou seu novo poder Curinga e salvou Guimê. Com a saída de Guimê, automaticamente o terceiro mais votado foi ao paredão, e esse foi o Cristian.

A justificativa de Sapato para livrar Guimê do paredão e não Gabriel, seu outro aliado, foi um tanto quanto confusa:

MC Guimê durante o Jogo da Discórdia (Reprodução/Globo)

“Já ficou claro que a gente está jogando em grupo, tem os quartos, houve essa divisão. A gente conversou bastante sobre isso hoje. Eu falei sobre quem vetar e quem não vetar. A gente queria muito uma resposta do Brasil. Não uma resposta aqui de dentro, porque aqui de dentro a gente pode ter várias perspectivas diferentes. É isso. Guimê está vetado”.

Bate-Volta

Gabriel, Domitila e Cristian disputaram uma complicada prova de bate-volta e Cristian se deu bem, se safando a disputa de terça-feira.

Com isso, a configuração dos segundo paredão do BBB 23 ficou entre Cezar, Gabriel e Domitila. Um deles vai deixar a casa mais vigiada do Brasil na próxima terça-feira.

Ricardo, o anjo da semana, já havia imunizado Tina e Fred Nicácio, que voltou do Quarto Secreto na semana, também tinha imunidade neste paredão.