BBB 23: MC Guimê quase foi ao Paredão, mas não jogou a toalha: “Pronto pro game”

Depois de ser um dos mais votados pela casa, MC Guimê escapou do segundo Paredão do “BBB 23″, quando Antonio Cara de Sapato, que é líder da semana, usou o poder curinga. Mas, o funkeiro, afirmou que não está dormindo no ponto.

Neste domingo (29), antes da formação da próxima eliminação, que acontece na terça-feira (31), o brother disse que está de olho em tudo que acontece dentro do reality show da TV Globo, que segue para sua terceira semana.

“Hoje, domingo, dia de formação de Paredão aqui no BBB 23. Estamos prontos para o game, jogando daquele jeito, se divertindo também. Mantendo uma convivência suave, de respeito”, afirmou MC Guimê, durante o seu Raio-X, que acontece pelas manhãs.

Aos fãs, o famoso, que é casado com a cantora Lexa, disse que sabe que não está em uma colônia de férias. Depois do momento privado, ele contou que tem deixado seu foco explícito desde os primeiros dias do confinamento.

Além disso, Guimê afirmou que pretende fazer história no “BBB 23″. Segundo ele, sua postura continuará da mesma forma, ou seja, analisando tudo o que está acontecendo, já que não está em Acapulco.

Para finalizar, MC Guimê disse que tem força para chegar até a final e conquistar o prêmio do reality show da TV Globo e agradeceu pela torcida e o carinho que está recebendo das pessoas.

Formação do Paredão

O segundo paredão do “BBB 23″ foi confirmado neste domingo (29). Ao vivo, Tadeu Schmidt avisou que teria indicação do líder, contragolpe do indicado, votação da casa e o poder curinga seria usado, dando direito de salvar um participante. Ricardo, o anjo da semana, imunizou Tina e Fred Nicácio, que voltou do Quarto Secreto, também tinha imunidade neste paredão.

Por isso, Antonio Cara de Sapato, que é o líder da semana, indicou Cézar, que no contragolpe levou Gabriel para a berlinda. Já na votação da casa, Mc Guimê e Domitila foram os mais votados, mas Sapato usou o poder Curinga e salvou o funkeiro. Com a saída de Guimê, automaticamente o terceiro mais votado foi ao paredão, e esse foi Cristian.

Na prova bate-volta, Gabriel, Domitila e Cristian disputaram uma complicada prova e Cristian se deu bem, deixando o Paredão, que será decidido na terça-feira (31). Até lá, o público pode votar em Cezar, Gabriel ou Domitila.

