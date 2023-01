BBB 23: Gabriel Flop está no Paredão e fãs torcem pela saída do modelo; confira

Gabriel Flop está no Paredão e pode ser o segundo eliminado do "BBB 23" (Reprodução/Globo)

Gabriel Flop tentou, mas o ex-morador da Casa de Vidro acabou sendo convocado para o segundo Paredão do “BBB 23″ e, agora, depende da votação popular para permanecer no reality show da TV Globo. Porém, fora da casa, um mutirão contra o brother está sendo puxado nas redes sociais.

Depois de algumas polêmicas envolvendo o seu rápido relacionamento com a atriz Bruna Griphao, o modelo que foi um dos queridinhos da Casa de Vidro ganhou uma hashtag no Twitter. Desde que foi parar na berlinda, o “Fora Gabriel” está crescendo entre os fãs do programa.

No Twitter, anônimos dizem que já acordaram votando para tirar Gabriel do “BBB 23″ e outros afirmam que é preciso focar esforços no voto: “Espero que vocês estejam ajudando a votar no Gabriel e não em por textão no Twitter. Ele vai ficar de novo se ficarem só postando coisinhas no Twitter invés de ir dar uns votos nele”, escreveu um perfil.

Um segundo fã do reality show da TV Globo disse: “Pelo amor de Deus chaveirinhos, temos que ser #ForaGabriel. A Key já perdeu uma aliada semana passada se perder outra vai dar só ela e o Gustavo no Paredão”.

Relacionamento tóxico

A relação entre Bruna Griphao e Gabriel dentro do “Big Brother Brasil” foi uma das maiores polêmicas envolvendo o emparedado. Logo na primeira semana do programa, o modelo levou uma chamada de atenção de Tadeu Schmidt sobre o seu comportamento.

Fora da casa, os administradores das redes sociais da atriz tomaram uma atitude sobre o fato:”Estamos acompanhando todas as postagens e o apoio que vocês têm dado à nossa Bru”, começou o texto, postado na página oficial da atriz.

“Primeiramente, MUITO OBRIGADA! Esse apoio é muito importante, bem como é importante levantarmos questões sérias sobre relacionamentos tóxicos”, descreveu o comunicado, que foi curtido por muitos fãs da sister.

A família de Bruna Griphao também torce para que a famosa termine com o relacionamento que começou dentro do “BBB 23″. Na nota, divulgada nas redes sociais da famosa, os parentes fazem um apelo: “Nós como equipe, família e amigos, repudiamos esse tipo de comportamento. Torcemos para que ela siga seu jogo de maneira individual. Ela é uma pessoa divertida, alto astral e queremos que ela volte a brilhar como antes”, finaliza o texto.

Pois hj será o único dia que vou votar nesse #BBB23 pro Gabriel sair.. Esse menino é o erro! Acha que é jogador e se compara ao Prior, mas o prior não era arrogante e por isso tinha uma grande torcida. #ForaGabriel — Só minha opiniao importa•Sai daqui (@UrsulagoesR) January 30, 2023

