BBB 23: Entenda por que Gabriel Flop está com medo do Jogo da Discórdia

Depois da formação do segundo Paredão do “BBB 23″, os moradores da casa se preparam para mais um Jogo da Discórdia, nesta segunda-feira (30). Ao que tudo indica, Gabriel Flop, que está na berlinda, deve ser o novo alvo.

Enfrentando o seu primeiro Paredão dentro do reality show, o modelo está com medo da noite desta segunda e conversou com alguns de seus aliados dentro do confinamento. Ao falar com Bruna Griphao, a atriz pediu para que ele se controlasse.

“Nem tenho muito com quem falar, só com a Domitila mesmo. Vou falar que no momento que ela tinha um espaço para falar sobre ela e porque ela deveria estar no programa, ela resolveu falar de mim”, contou Gabriel para sua ex-ficante.

Gabriel Flop está no Paredão e pode ser o segundo eliminado do "BBB 23" (Reprodução/Globo)

Ao observar a reação do emparedado, Bruna resolveu acalmá-lo e dizer que nem tudo está perdido e que ele ainda tem chance de continuar no reality show, já que ele disputa a preferência do público contra Domitila Barros e Cezar Black.

“Eu sou um cara que pensa muito positivo. Não consigo me dar como derrotado ainda. Só vou me dar como derrotado na hora que eu sair na porta”, concluiu o modelo. Em seguida, Bruna Griphao disse: “Não é pra você se dar como derrotado ainda, você ainda está no jogo” .

Relacionamento tóxico

A relação entre Bruna Griphao e Gabriel dentro do “Big Brother Brasil” foi uma das maiores polêmicas envolvendo o emparedado. Logo na primeira semana do programa, o modelo levou uma chamada de atenção de Tadeu Schmidt sobre o seu comportamento.

Fora da casa, os administradores das redes sociais da atriz tomaram uma atitude sobre o fato:”Estamos acompanhando todas as postagens e o apoio que vocês têm dado à nossa Bru”, começou o texto, postado na página oficial da atriz.

BBB 23: Gabriel Tavares pede desculpas e se afasta de Bruna (Reprodução/Globo)

“Primeiramente, MUITO OBRIGADA! Esse apoio é muito importante, bem como é importante levantarmos questões sérias sobre relacionamentos tóxicos”, descreveu o comunicado, que foi curtido por muitos fãs da sister.

A família de Bruna Griphao também torce para que a famosa termine com o relacionamento que começou dentro do “BBB 23″. Na nota, divulgada nas redes sociais da famosa, os parentes fazem um apelo: “Nós como equipe, família e amigos, repudiamos esse tipo de comportamento. Torcemos para que ela siga seu jogo de maneira individual. Ela é uma pessoa divertida, alto astral e queremos que ela volte a brilhar como antes”, finaliza o texto.

