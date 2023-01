BBB 23: Cezar diz que ‘namorava fácil’ uma das sisters

Trocando confidências na cozinha da Xepa após o Jogo da Verdade, que aconteceu na madrugada de domingo, Cesar, Cristian e Gabriel Santana discutem sobre as mulheres desta edição do BBB e suas preferências.

O enfermeiro revelou que três mulheres despertaram seu interesse desde que entrou no programa, a Bruna, Larissa e a Key, mas disse que todas já estão ficando com outros homens da casa. Cristian também revela que no princípio ficou interessado na Larissa, mas acabou desistindo depois que ela ficou com Fred.

Cesar disse que o interesse vem no começo do programa, mas depois de um tempo caba dispersando. O interesse vem no começo, depois você dispersa, pelo menos comigo foi assim. Eu olhei assim: ‘Pô, essa aqui, velho. Rapaz! Eu tinha coragem de casar no BBB”, diz Cezar.

Os colegas de Xepa questionam sobre qual das meninas ele está se referindo, e Cezar confirma seu interesse pela sister. “Com a Larissa? Está doido! Namorava fácil com ela fora também. Ela é muito bonita, um espetáculo, e é gente boa, queridinha”.

Enquanto isso, no VIP

Na cozinha Vip, Larissa, Fred, Amanda e Bruna conversam e a professora de educação física fala do dia em que Fred passou de sunga na frente dela, antes de eles trocarem o primeiro beijo na casa.

Ela conta ao jornalista que estava cozinhando e viu ele passando de sunga pela casa. Imediatamente ela se virou para Tina, que estava na cozinha com ela e soltou: “Meu Deus, Prova de Resistência começou cedo.”

Os brother caem na gargalhada da espontaneidade de Larissa, e ela nem desconfia que está no radar dos outros homens da casa.