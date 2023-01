Antes e depois: Resultado da cirurgia de Ruivinha de Marte no rosto surpreende internautas (Reprodução/Instagram @ruivinhademarte)

Conhecida na internet como a Ruivinha de Marte, Anny Bergatin passou por uma cirurgia estética no rosto e surpreendeu diversos internautas com a mudança. A ex-participante do reality ‘A Fazenda’, da edição passada, revelou uma transformação significativa por meio das redes.

A influencer e ‘ex-fazendeira’ realizou um preenchimento na mandíbula e boca, bem como uma rinomodelação por meio de uma cirurgia que acentua o contorno nasal.

“Chegou o momento! Amor próprio é tudo, né? Estou me sentindo mais bonita e segura. Fiz nariz, boca e queixo, tô muito feliz porque eram minhas inseguranças, mas agora eu tô mais bonita do que um Tambaqui Assado”, escreveu Ruivinha, assim que terminou o procedimento.

Veja mais:

Emocionada com o resultado, a influencer compartilhou um vídeo em que chora ao se ver no espelho. O antes e o depois de Ruivinha de Marte chamou a atenção nas redes sociais e arrancou bons elogios do resultado.

Assista ao vídeo:

Comentários nas redes sociais

Com os registros de Anny Bergatin circulando na internet, diversos internautas apontaram o resultado obtido como positivo. Depois do procedimento, os usuários das redes deixaram suas impressões em relação ao procedimento estético da influenciadora digital e ‘ex-fazendeira’.

Em sua postagem no Instagram, estes foram os elogios recebidos pelos seguidores:

“Tá metida, metida ela! Ficou linda, Anny! Tô muito feliz em ver vc colhendo o que plantou!”

“Tá linda, cara de milionária, mas faça tudo com cuidado e aos poucos, que Deus te abençoe.”

“A primeira vez que acho que alguém ficou realmente bonita. Tá maravilhosa.”

“Saiba que você é uma mulher incrivelmente maravilhosa e agora está ainda mais bela. Parabéns pelo sucesso e por ser essa pessoa sensacional.”

“Ficou mais linda ainda! Tá super harmônico e combinou demais. Um mulherão.”

Confira mais comentários do Twitter:

sério ruivinha de marte é uma das poucas q ficou linda de bocão pic.twitter.com/EOJBcrXqup — bruxosa auuuu (@ttasoxurb) January 30, 2023

ruivinha de marte teve um glow up do nd chocada o quanto ela tá bonita — le ฅ⁠^⁠•⁠ﻌ⁠•⁠^⁠ฅ (@_vaniished) January 26, 2023