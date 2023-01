Veja o acessório que Kate Middleton usou em homenagem à rainha Elizabeth

Kate Middleton prestou sutilmente uma homenagem à falecida rainha Elizabeth II.

Esta semana, a princesa de Gales, de 41 anos, organizou um evento no Castelo de Windsor com especialistas em desenvolvimento na primeira infância. A princesa Kate usou um blazer elegante sob medida de um de seus designers favoritos, Alexander McQueen, mas foram seus acessórios que chamaram a atenção - em particular, seus brincos de pérola.

Kate estava usando os brincos Faux-Pearl Curb-Chain de Simone Rocha. Segundo a PureWow, o especialista em joias de Steven Stone, os brincos de pérola da realeza prestavam homenagem à falecida rainha Elizabeth. Ele disse: “Desde o triste falecimento da rainha Elizabeth II, as damas reais usam pérolas como uma doce homenagem à monarca falecida, que se apaixonou por joias de pérolas quando criança e as usava regularmente ao longo de sua vida - incluindo um colar de pérolas que ela recebeu de seu pai, o rei George VI, para sua coroação em 1937”.

Esta não é a primeira vez que a princesa Catarina usa os brincos Simone Rocha. Na verdade, ela os estreou originalmente em outubro de 2020, enquanto filmava um vídeo para o prêmio Wildlife Photographer of the Year. Então, ela reaproveitou o acessório em 2021, quando participou de Wimbledon.

Kate Middleton anuncia próximo projeto com novo vídeo no Instagram e rara carta aberta

Um novo vídeo foi postado na conta oficial do príncipe e da princesa de Gales e mostrava um par de mãos folheando um álbum de fotos. Era ninguém menos que Kate Middleton usando o famoso diamante que pertenceu à princesa Diana.

Kate mostrou o novo projeto que faz parte de seu Royal Foundation Center for Early Childhood. A legenda do post dizia: “Nossa primeira infância molda o resto de nossas vidas. #ShapingUs - em breve com o The Center for Early Childhood.” Confira o vídeo abaixo.

Durante o vídeo, vemos Kate folheando um livro cheio de fotos de famílias, crianças e muito mais. Na primeira página, vemos ela escrever: “O que nos molda?” Então, no final, nós a vemos levantar a imagem de uma jovem e, por baixo, diz: “Nossa primeira infância molda os adultos que nos tornamos”.

Depois de compartilhar esta postagem, a princesa de Gales publicou uma carta no site do Center for Early Childhood, onde entrou em mais detalhes.

“Esta semana, tenho o prazer de revelar que o Royal Foundation Center for Early Childhood lançará uma nova e importante campanha de conscientização, destacando a importância crítica que os primeiros cinco anos de nossas vidas têm na formação dos adultos que nos tornamos.” Ela acrescentou: “... como sociedade, atualmente gastamos muito mais tempo e energia na velhice. Estou absolutamente determinada que esta campanha de longo prazo vai mudar isso”.