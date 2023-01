Giovana Cordeiro é a nova queridinha da Globo: Atriz faz terceira novela seguida

Depois de um pequeno papel no remake de “Pantanal” e outro personagem em “Mar do Sertão”, a atriz Giovana Cordeiro está conquistando os roteiristas da TV Globo e deve emendar seu terceiro papel consecutivo na emissora.

Sucesso como Xaviera na novela das 18 horas, Giovana foi escalada para viver a protagonista de “Fuzuê”, a primeira produção de Gustavo Reiz no canal carioca. Mas, não foi fácil, ela precisou fazer testes para entrar no casting.

Em Mar do Sertão, Giovana Cordeiro interpreta personagem que seria de Jéssica Ellen (Divulgação/Globo)

Segundo o Notícias da TV, Giovana assume o posto que estava destinado para a atriz Marina Ruy Barbosa, que foi chamada para o papel, mas declinou do convite por não querer assumir uma rotina de gravações de uma grande produção, pelo menos, por enquanto.

Na novela, Giovana Cordeiro deve contracenar com Dira Paes, que também esteve no elenco do remake de “Pantanal”, e será a mãe da personagem, chamada Maria Navalha.

Além delas, Nicolas Prattes será Miguel, um advogado bonito e organizado, mas com crises de ansiedade tamanho o controle praticado pelo próprio pai. Vivendo em Lisboa, Portugal, ele ficará em uma situação inédita por conta da personagem de Giovana, que deve se chamar Luana.

Atriz Giovana Cordeiro entra para o elenco da novela "Mar do Sertão" (Reprodução/Instagram)

Ao longo de “Fuzuê”, os personagens de Nicolas e Giovana Cordeiro terão um romance, com muita movimentação e imprevistos, o que acarretará em uma série de problemas para o advogado metódico.

Esta não será a primeira novela de Nicolas e Giovana juntos. Eles já contracenaram em “Rock Story”, exibida em 2016, no horário das 19 horas.

Um novo remake na Globo

“Travessia” não conseguiu segurar a audiência entregue pelo remake de “Pantanal” e acabou virando um grande problema para o horário nobre da TV Globo. Agora, a direção de dramaturgia quer reviver o bom momento colocando outro clássico no ar.

"Renascer" pode ser o próximo remake do horário nobre da Globo (Reprodução/Instagram)

Ao que tudo indica, “Renascer”, que está prestes a completar 30 anos, foi a escolhida pela direção da emissora carioca como a substituta de “Terra Vermelha”, a próxima trama de Walcyr Carrasco para o horário nobre. Se nada mudar, o remake deve estrear em janeiro de 2024, segundo informações do Notícias da TV.

A autoria do remake será de Bruno Luperi, que foi chamado para desenvolver a nova versão da novela escrita por Benedito Ruy Barbosa, avô do novelista, que é um dos coringas da emissora carioca.

