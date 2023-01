BBB 23: Salário de Bruno deixa de ser segredo para quem assiste o reality

O “BBB 23″ é uma grande vitrine para quem participa e quem assiste o programa sem cortes acaba sabendo muito sobre a vida dos brothers fora da casa. Desta vez, Bruno falou sobre quanto ganha por mês.

Durante uma conversa, o brother da Pipoca fez uma confissão referente ao seu salário. Tudo começou quando o atendente de farmácia conversava com Paula e Ricardo a respeito de dinheiro e ele perguntou: “O salário de biomédico é bom?”.

A sister, então, detalhou qual o valor que entra na sua conta mensalmente: R$ 4,2 mil. Ricardo, no entanto, revelou que recebe um pouco menos da metade que Paula: “Eu ganho 2 mil conto. Ela que estoura!”, brincou.

Em seguida Bruno disse que era pouco e Paula rebateu dizendo que ele recebia mais. Depois, ele disse que recebia o menor salário entre os três: “Eu recebo um salário mínimo, mulher. Bem que queria!”, revelou.

Em busca do prêmio do “BBB 23″, Bruno foi o primeiro anjo da temporada. No entanto, ele dividiu a função com Aline Wirley, por quem tem muita admiração. Mas, ao decidir para quem dar o anjo, ele acabou mostrando que não iria acatar tudo que a famosa falava.

Durante algumas conversas, as diferenças apareceram e Bruno foi alvo de críticas, já que a cantora afirmou que ele a atropelava em determinados momentos. Ao falar com Amanda, a famosa contou que não tinha uma relação de parceria com o anônimo e, por isso, se sentia sozinha.

Neste domingo (29), um novo paredão será formado e logo no começo da semana, o público vai descobrir quem será o segundo eliminado do reality show da Globo.

