‘Pânico 6’: Este é o salto temporal da sequência de terror revelado pelos diretores

‘Pânico 6’ recebe trailer angustiante com cenário em metrô de Nova York (Reprodução/Paramount Pictures)

Após os ataques do assassino mascarado em ‘Pânico 5′, os sobreviventes da cidade de Woodsboro decidiram fazer as malas e se direcionaram para uma nova vida em Nova York. Contudo, mal eles sabem que terão de enfrentar outro Ghostface, com a promessa de ser ainda mais violento e enigmático na sequência da trama.

Com ‘Pânico 6′ cada vez mais parto de chegar às telinhas dos cinemas, os fãs se questionaram sobre quanto tempo se passa de um filme para o outro. Entretanto, o questionamento dos espectadores foi respondido pelos diretores da produção.

Ao NME, Matt Bettinelli-Olpin e Tyler Giller adiantaram que a trama de ‘Pânico 6′ se inicia logo depois dos eventos do filme anterior.

“Pânico VI se passa logo após os eventos de Pânico 5, e segue como os personagens estão lidando com o massacre em Woodsboro. O filme os segue para Nova York, e então Ghostface entra em cena e tudo sai dos trilhos”, revelou Bettinelli-Olpin ao portal.

Elenco

Além dos personagens da nova fase, Hayden Panettiere estará de volta como Kirby, de ‘Pânico 4′, bem como Courteney Cox dando vida a Gale Wheaters, a jornalista presente em todos os filmes da franquia.

A trama de ‘Pânico 6′ terá como foco Sam e Tara (Melissa Barrera e Jenna Ortega), as novas protagonistas do filme – apresentadas no longa anterior. A dupla de irmãs passará a viver em Nova York ao lado de Mindy (Jasmin Savoy Brown) e Chad (Mason Gooding), outros dois sobreviventes dos últimos ataques.

Pela primeira vez na franquia de ‘Pânico’, o sexto volume não contará com a presença de Neve Campbell no elenco. A atriz que interpretou a icônica ‘final girl’ em todos os filmes da franquia teria se recusado a seguir na trama, devido ao cachê desproporcional ofertado a ela. Contudo, fãs ainda especulam uma possível aparição surpresa da atriz nos próximos projetos.

O filme está previsto para chegar nos cinemas brasileiros em 9 de março de 2023. Assista ao trailer: