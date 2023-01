‘Casamento Armado’: Jennifer Lopez conta sobre experiência de quase morte nas gravações

Casamento Armado está disponível no Amazon Prime Video Instagram @jlo

Jennifer Lopez e Josh Duhamel quase levaram a frase “até que a morte nos separe”, literalmente, depois que uma acrobacia em seu novo filme, Casamento Armado, deu muito, muito errado.

A cantora e atriz, que interpreta a futura noiva Darcy na comédia romântica, revelou à BuzzFeed Celeb que durante uma cena com Duhamel, que interpreta seu noivo fictício Tom, ela quase caiu da beira de um penhasco. Assista abaixo:

Como parte da entrevista, os membros do elenco - incluindo Cheech Marin, Jennifer Coolidge e D’Arcy Carden - foram solicitados a nomear a co-estrela que eles achavam que seria capaz de fazer uma acrobacia na primeira tomada.

“Eu e Josh ficamos muito bons nisso”, disse Lopez. “Especialmente quando estávamos algemados juntos e tínhamos que fazer todas aquelas coisas malucas”. Ela continua: “Exceto pela única vez em que quase caí do penhasco. Isso não foi divertido”.

Sua confissão, com razão, chocou seus colegas de elenco, que exigiram mais detalhes sobre o momento. “Então, você sabe como naquela cena em que meu vestido foi preso na roda?” ela disse. “Uma vez ele ficou preso na roda, e eu estava passando, e estava olhando para Josh. Eu disse, ‘Josh, não me deixe ir, por favor!’”.

Segundo Lopez, Duhamel permaneceu fiel até o fim. “Ele disse, ‘Peguei você! Você vai, nós vamos!’”, lembrou ela, inclinando-se e dando um abraço em Duhamel enquanto ela ria.

Embora Lopez e Duhamel felizmente tenham saído ilesos do incidente, Lopez ainda chamou toda a experiência de “assustadora”. A façanha em si, em que o vestido de noiva de Darcy fica preso em um pneu de carrinho de golfe, é apresentada no trailer do filme Casamento Armado.

Duhamel já havia revelado no The Tonight Show em maio passado que ele teve sua própria “experiência de quase morte” durante a produção, quando foi atingido por ondas de “9 metros de altura” enquanto relaxava em uma pequena enseada. O ator foi salvo por um monte de coral, embora tenha brincado que isso o arranhou bastante e o “transformou em hambúrguer em muitas partes do meu corpo depois”.

