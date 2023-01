BBB 23: Crise de ansiedade deixa irmã de Cara de Sapato em alerta; entenda

Desde que entrou no “BBB 23″, Antonio Cara de Sapato demonstrou que sofre com crises intensas de ansiedade e, após os episódios, a irmã do lutador de MMA resolveu falar sobre o assunto.

Na última semana, Caroline Oliveira abriu o jogo ao falar à colunista Patrícia Kogut, do jornal O Globo. Segundo ela, os dois não vivem tão próximos e, por isso não tinha tanta informação a respeito do que ele vinha passando.

“Ele tem um histórico. Foi uma questão que atravessou a juventude dele, de maneira mais contínua, mas confesso que não gostaria de entrar nessa seara porque, como saí de casa muito cedo, não quero dar nenhuma informação errada sobre isso”, contou ela.

Para ela, Cara de Sapato é uma pessoa muito leve de se conviver e muito querido, mas o desafio é grande: “Mas, para ele, estar ali dentro do ‘BBB’ não é um desafio simples. É uma vitrine que…Nossa senhora, que dimensão é essa?”, questionou ela, durante a entrevista.

Caroline também contou que não sabia que o irmão estaria no elenco do Camarote do “BBB 23″. Ela disse que ficou chocada ao ver o anúncio de Antonio no “Big Day”, que serve para anunciar os novos participantes do reality show da Globo.

“Ela contou que estava de férias na Bahia na época e suas redes sociais não pararam de tocar quando a vinheta do lutador foi lançada”, informou a anônima.

A irmã de Antonio Cara de Sapato disse que questionou a mãe, mas ela também não contou o motivo de manter o confinamento em segredo. Vale ressaltar que Cara de Sapato conseguiu escapar do primeiro Paredão do programa ao ser imunizado pelos anjos Bruno e Aline.

