BBB 23: Beijo de Fred e Larissa é comemorado nas redes sociais; confira os memes

Fred Desimpedidos e Larissa, do “BBB 23″, se beijaram finalmente! O tão aguardado momento rolou durante a festa na madrugada deste sábado (28).

O público já vinha torcendo pelo casal há alguns dias e, agora, tem motivos de sobra para comemorar. Nas redes sociais, claro, o assunto não poderia ser outro.

Confira alguns memes que estão rolando no Twitter:

Que golaço, Fred e Larissa. O seu sonho está realizado menino. pic.twitter.com/YkXZlYhpmH — Roger (@rogermoreira17) January 28, 2023

A mulher quando quer não tem jeito, sabe usar as melhores armas.



A Larissa tinha um plano pro Fred desde o início e eu posso provar… pic.twitter.com/Nr1UhH1e9V — Sincerão (@oficialsincerao) January 28, 2023

o brasileiro acordando hj e vendo que rolou beijão Fred e Larissa

pic.twitter.com/KHVRKyWXKg — babi 📖 Um Reino de Carne e Fogo (@babibooks) January 28, 2023

eu todas vez que vejo um vídeo da Larissa e do Fred se beijando na minha tl #BBB23 pic.twitter.com/1v6XpRZE4r — ╰► Bia 🐙🪩 (@contigolarissa) January 28, 2023

eu acordando e vendo que rolou beijão de Fred e Larissa. boco roso nunca errouuuu #BBB23 pic.twitter.com/dT9sCKlCa2 — banho maria 🐙🐏 (@sl_eukaelen) January 28, 2023

Como rolou o beijo entre Fred e Larissa

Na festa, embalada pela banda Skank e que teve início na noite ontem (27), Marvvila agiu como cupido e foi conversar com Larissa. “Mana, ele tá tão na sua”, disse a sister. A professora de educação física, no entanto, afirmou que eles eram apenas “amigos”.

A pagodeira não desistiu e resolveu falar também com Fred. Ela comparou o apresentador do canal “Desimpedidos” com outros participantes homens do reality show global. “Te acho totalmente diferente dos outros caras daqui. Tem nem como comparar. Se chegar ali e ter uma conversa... Tenha um pouco mais de atitude, meu garoto.” Fred desconversou: “Eu tô suave”, disse.

Mais tarde, perto do fim da festa, por volta das 6h da manhã, o beijo entre o casal finalmente aconteceu para a alegria dos demais brothers e também dos telespectadores. Eles estavam na pista de dança, e Fred havia preparado um drink para a sister.

Um pouco antes, os dois ficaram sentados de mãos dadas em um sofá, trocando carícias. Os xavecos já haviam começado antes. “Essa é a vantagem de ser charmosa, ninguém vai lembrar que você prometeu...”, comentou Fred. “Eu prometi alguma coisa?”, perguntou a morena. “Não prometeu pra ninguém dancinha?”, insistiu ele.

Vale dizer que, depois da festa, Fred e Larissa dormiram juntinhos no quarto deserto.

