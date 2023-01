BBB 23: Após treta em festa, Larissa ‘manda a real’ para Bruna sobre o que pensa de Gabriel

A festa do “BBB 23″ da última sexta-feira (27) teve momentos de tensão. Gabriel voltou a se envolver em uma treta com Bruna Griphao e, quando o jovem conversava com a atriz, ambos foram interrompidos por Larissa.

A sister questionou se aquele era o momento apropriado para a discussão. “É momento de conversar agora? Vocês dois?”, disse a professora de educação física. Gabriel rebateu rispidamente: “Não sei, Lari. Você é a mãe dela?”. Bruna repreendeu o modelo: “Para, respeita ela”.

Mais tarde, Larissa “mandou a real” para Bruna, dizendo o que achava de Gabriel. “Ele é muito otário, amiga. Me desculpa, mas ele é um otário. Até então, eu só não queria vocês dois, agora... O Fred [Nicácio] falou que viu muita coisa na festa. Quando a gente chegava, e tu principalmente, eles mudavam de assunto.”

A atriz perguntou se Fred Nicácio viu Gabriel fazendo isso. Larissa não soube responder. “Mas o Fred falou que você chegava na rodinha, eles mudavam de assunto. E não é só isso: eu até agora respeitei ele, só não queria um relacionamento. É bem isso, eu não sou mãe de ninguém para ficar falando de ninguém, mas quem é ele para falar isso?”, questionou Larissa.

“É que, na cabeça dele [Gabriel], você odeia ele. Não quero defender. Só que ele sente que ninguém gosta dele”, argumentou Bruna.

Larissa, por sua vez, afirmou: “Eu falo com ele normal. Mas, quando se trata de vocês, eu não quero e pronto. Eu ficava com medo de ser aquela amiga chata e ciumenta. Só que depois do que aconteceu, eu vi que sou certa. Respeito, converso normal. Agora ele vem com: ‘tu é mãe dela por acaso?’. É um baita de um sem respeito. É por isso que ele vai sair.”.

E por falar em Larissa...

Apesar da conversa dura com a amiga, Larissa teve momentos bem mais agradáveis durante a festa. Isso porque ela e Fred Desimpedidos finalmente se beijaram.

Fred e Larissa se beijam em festa no 'BBB 23' (Reprodução/Redes sociais)

Marvvila agiu como cupido e foi conversar com Larissa. “Mana, ele tá tão na sua”, disse a sister. A professora de educação física, no entanto, afirmou que eles eram apenas “amigos”.

A pagodeira não desistiu e resolveu falar também com Fred. Ela comparou o apresentador do canal “Desimpedidos” com outros participantes homens do reality show global. “Te acho totalmente diferente dos outros caras daqui. Tem nem como comparar. Se chegar ali e ter uma conversa... Tenha um pouco mais de atitude, meu garoto.” Fred desconversou: “Eu tô suave”, disse.

Mais tarde, perto do fim da festa, por volta das 6h da manhã, o beijo entre o casal finalmente aconteceu para a alegria dos demais brothers e também dos telespectadores. Eles estavam na pista de dança, e Fred havia preparado um drink para a sister.

Um pouco antes, os dois ficaram sentados de mãos dadas em um sofá, trocando carícias. Os xavecos já haviam começado antes. “Essa é a vantagem de ser charmosa, ninguém vai lembrar que você prometeu...”, comentou Fred. “Eu prometi alguma coisa?”, perguntou a morena. “Não prometeu pra ninguém dancinha?”, insistiu ele.

LEIA TAMBÉM: