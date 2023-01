Vai ficar em casa? Confira onde assistir os melhores filmes indicados ao Oscar 2023

Em nome de todos que passaram horas pesquisando obsessivamente no Google “os melhores filmes para assistir agora”, gostaríamos de agradecer à Academia por nos fornecer uma nova coleção de títulos para transmitir.

Já que os indicados ao Oscar de 2023 foram anunciados, é hora de se preparar para a maior noite de Hollywood que acontecerá em 12 de março assistindo aos indicados. Esteja você procurando uma comédia inteligente ou um drama pungente, confira abaixo em quais streamings as principais indicações estão passando.

Amazon Prime Video

Top Gun: Maverick

Indicado para: Melhor Filme, Melhores Efeitos Visuais, Melhor Edição de Filme, Melhor Canção Original, Melhor Roteiro Adaptado, Melhor Som

Situado três décadas após o filme original, este filme segue Maverick enquanto ele treina uma equipe de elite de graduados de Top Gun para uma das missões mais perigosas até agora. No processo, ele reflete sobre sua carreira e é forçado a aceitar o fato de que perderá um de seus amigos mais próximos. Se você gosta de ação de alto risco, adicione este à sua fila o mais rápido possível.

Triângulo da Tristeza

Indicado para: Melhor Filme, Melhor Diretor, Melhor Roteiro Original

Se você gostou de The White Lotus, da HBO, essa comédia satírica ajudará a preencher o vazio até a estreia da terceira temporada. A história segue um grupo de passageiros ricos enquanto desfrutam de um cruzeiro de luxo. Mas as coisas dão terrivelmente errado quando o navio afunda após uma grande tempestade, deixando os sobreviventes presos em uma ilha deserta.

Aftersun

Indicado para: Melhor Ator (Paul Mescal)

Este filme comovente e íntimo gira em torno de Sophie, uma escocesa que reflete sobre uma de suas memórias de infância mais preciosas com seu pai há mais de duas décadas. Não apenas apresenta uma atuação estelar, mas também faz um trabalho fenomenal de explorar a diferença entre nossas próprias memórias das pessoas e quem elas realmente são.

Os Fabelmans

Indicado para: Melhor Filme, Melhor Diretor, Melhor Atriz (Michelle Williams), Melhor Ator Coadjuvante (Judd Hirsch), Melhor Trilha Sonora Original, Melhor Roteiro Original, Melhor Design de Produção

Já se perguntou como Steven Spielberg se tornou uma lenda em Hollywood? Considere assistir a este drama acolhedor sobre a maioridade, inspirado em sua própria infância. O filme segue um menino chamado Sammy Fabelman, que, depois de ver seu primeiro filme (O Maior Espetáculo da Terra), ganha uma câmera e começa a desenvolver uma paixão pelo cinema.

Netflix

Nada de Novo no Front

Indicado para: Melhor Filme, Melhores Efeitos Visuais, Melhor Trilha Sonora Original, Melhor Fotografia, Melhor Maquiagem e Penteado, Melhor Roteiro Adaptado, Melhor Design de Produção, Melhor Som, Melhor Longa-Metragem Internacional

Baseado no romance homônimo de Erich Maria Remarque, o filme detalha os horrores da Primeira Guerra Mundial, contados pelas lentes de um jovem soldado alemão ansioso para lutar por seu país. No entanto, seu entusiasmo diminui enquanto ele luta para sobreviver.

Blonde

Indicado para: Melhor Atriz (Ana de Armas)

Baseado no romance best-seller de Joyce Carol Oates, Blonde aborda alguns dos momentos mais controversos de Marilyn Monroe. Ana de Armas consegue capturar a essência da falecida estrela.

O Efeito Martha Mitchell

Indicado para: Melhor Documentário de Curta Metragem

Este documentário enfoca Martha Mitchell, esposa do procurador-geral do ex-presidente Richard Nixon, John N. Mitchell. Não apenas explora sua conexão com o escândalo de Watergate, mas também detalha como o governo Nixon decidiu desacreditá-la, iluminando-a.

Apple TV+

Passagem

Indicado para: Melhor Ator Coadjuvante (Brian Tyree Henry)

Jennifer Lawrence é Lynsey, uma soldado dos EUA que é forçada a voltar para casa depois de sofrer uma lesão cerebral enquanto servia no Afeganistão. Enquanto estava lá, ela acha difícil se ajustar à vida normal por causa de sua depressão. Mas então ela se conecta com um mecânico de automóveis chamado James (Henry), que também luta contra um trauma. Este filme pensativo e comovente certamente desencadeará algumas conversas interessantes.

HBO Max

Elvis

Indicado para: Melhor Filme, Melhor Ator (Austin Butler), Melhor Montagem, Melhor Fotografia, Melhor Figurino, Melhor Maquiagem e Penteado, Melhor Design de Produção, Melhor Som

Não surpreendentemente, a família de Elvis elogiou o filme, incluindo sua filha, Lisa Marie Presley, que o chamou de “excelente” e “nada menos que espetacular”. Butler apresenta uma atuação impressionante como o falecido Rei do Rock and Roll neste drama biográfico, que retrata sua ascensão à fama, seu relacionamento com seu empresário e seu romance com Priscilla.

O Batman

Indicado para: Melhores Efeitos Visuais, Melhor Maquiagem e Penteado, Melhor Som

Os fãs podem ter tido reações mistas a Edward Cullen Robert Pattinson como Batman, mas uma coisa é certa: ele faz um ótimo trabalho em humanizar Bruce Wayne. No filme, Batman segue uma série de pistas misteriosas para pegar o Charada, que está perseguindo os residentes de elite de Gotham City.

Disney+

Pantera Negra: Wakanda Para Sempre

Indicado para: Melhor Atriz Coadjuvante (Angela Bassett), Melhores Efeitos Visuais, Melhor Canção Original, Melhor Figurino, Melhor Maquiagem e Penteado

Após a morte de seu amado rei, a Rainha Ramonda, Shuri e Dora Milaje trabalham arduamente para proteger o reino de Wakanda dos estrangeiros. Sem o conhecimento deles, no entanto, um poderoso inimigo começa a surgir sob a superfície - e ele não vai parar até conseguir o que deseja. Pode ser necessário manter alguns lenços por perto durante o tributo a Chadwick Boseman. (Observação: o filme estará disponível para transmissão no dia 1º de fevereiro).

Para quem tem acesso à outros streamings:

Hulu

Tudo em Todo o Lugar ao Mesmo Tempo

Indicado para: Melhor Filme, Melhor Diretor, Melhor Atriz (Michelle Yeoh), Melhor Atriz Coadjuvante (Jamie Lee Curtis, Stephanie Hsu), Melhor Ator Coadjuvante (Ke Huy Quan), Melhor Trilha Sonora, Melhor Roteiro Original, Melhor Montagem, Melhor Figurino

Além das performances impressionantes e humor bobo, há uma visão reveladora do filme sobre o trauma e o significado da vida. A comédia dramática gira em torno de Evelyn, uma imigrante sino-americana e mãe que viaja para uma dimensão paralela enquanto visita o IRS. Depois de saber que o multiverso está em sério perigo, ela percebe que deve usar seus novos poderes para salvar o dia. Este foi o filme com mais indicações no Oscar 2023.

Os Banshees de Inisherin

Indicado para: Melhor Filme, Melhor Montagem, Melhor Trilha Sonora Original, Melhor Roteiro Original, Melhor Diretor, Melhor Ator Coadjuvante (Brendan Gleeson, Barry Keoghan), Melhor Ator (Colin Farrell), Melhor Atriz Coadjuvante (Kerry Condon)

Não se deixe enganar pelo tom cômico do trailer. Embora haja alguns momentos engraçados neste filme, é bastante sombrio e, às vezes, bastante bizarro - mas ainda assim muito atraente. Farrell estrela como Pádraic, um homem que luta para aceitar que sua amizade de longa data com seu vizinho, Colm, está desmoronando quando, do nada, ele decide terminar o relacionamento.