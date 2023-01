Meghan Markle teve que quebrar sua promessa à rainha Elizabeth; saiba qual

Nem sempre a relação do casal Sussex, Meghan Markle e príncipe Harry, foi ruim com a realeza. Na verdade, os primeiros dias de integração de Meghan à família real foram muito bons.

O primeiro encontro cara a cara de Meghan com a falecida rainha Elizabeth durou apenas cerca de 20 minutos, mas, segundo todos os relatos, o encontro improvisado foi incrivelmente bom e a rainha foi uma grande fã de Meghan desde o início.

Segundo o The Mirror, o autor real e “amigo íntimo” do príncipe Philip, Gyles Brandreth, a rainha na verdade ofereceu a Meghan a opção de continuar trabalhando como atriz mesmo depois de ingressar oficialmente na firma, mas Meghan supostamente negou que continuaria, dizendo que ela queria colocar as necessidades da Commonwealth em primeiro lugar.

“Ela fez tudo o que pôde para que sua futura neta se sentisse bem-vinda”, escreveu Brandreth sobre a atitude da rainha durante seu primeiro encontro com Meghan em seu livro Elizabeth: Um Retrato Íntimo.

“Ela estava preocupada com sua felicidade futura. No primeiro encontro, a rainha disse a Meghan: ‘Você pode continuar sendo atriz se quiser - afinal, essa é a sua profissão’.”

De acordo com Brandreth, porém, Meghan recusou a oferta, prometendo à rainha que ela estava pronta para o #WorkingRoyalLife e dizendo que queria fazer o que era melhor para toda a Comunidade.

“Mas Meghan estava pronta para o dever real e, claro, a rainha ficou encantada com isso. Ela ficou particularmente encantada com o entusiasmo que Meghan demonstrou pela Commonwealth e o compromisso que ela assumiu com a rainha de fazer ‘tudo o que você acha que deveríamos estar fazendo para a Commonwealth’”, escreveu ele. “Ela prometeu à rainha que, quando se tratasse da Commonwealth, ela não decepcionaria Sua Majestade. A rainha gostava de Meghan e disse isso a muitas pessoas”.

Obviamente, essa foi uma promessa que Meghan não conseguiu cumprir e, no início de 2020, ela e o príncipe Harry decidiram colocar a segurança e o bem-estar mental e emocional de sua família em primeiro lugar, se afastando dos deveres reais.

Quando Meghan fez a suposta promessa, ela não imaginava o que ser membro da família real poderia significar para a sua saúde mental e segurança de sua família.

Leia também: