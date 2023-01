História da Boate Kiss ganha nova série; saiba onde assistir

Incêndio na Boate Kiss durante show na madrugada do dia 27 de janeiro de 2013 provocou 242 mortes Foto: Wilson Dias/Agência Brasil/Arquivo

Há 10 anos, um incêndio durante uma festa na Boate Kiss, uma casa noturna em Santa Maria, no Rio Grande do Sul, matou 242 pessoas e deixou mais de 600 feridos, a maioria jovens universitários.

Agora, a série documental “Boate Kiss - A Tragédia de Santa Maria” conta um pouco mais da história e a luta por justiça dos sobreviventes e dos pais das vítimas. Em cinco episódios, a produção, que estreou nesta sexta-feira (27), no Globoplay, refaz, passo a passo, a sucessão de acontecimentos que levaram à morte de tantos jovens e mostra as reviravoltas de um processo judicial cujo desfecho permanece imprevisível.

O repórter Marcelo Canellas e equipe gravam em frente ao local onde funcionava a Boate Kiss (Divulgação/Globo)

A série documental é conduzida e dirigida pelo repórter Marcelo Canellas, que passou a infância e a adolescência em Santa Maria, tendo se formado na mesma universidade federal onde boa parte das vítimas estudava.

“A nossa ideia inicial era contar a história da Boate Kiss, tendo o julgamento como pano de fundo, imaginando que o julgamento iria chegar a um desfecho. No entanto, não houve esse desfecho porque o julgamento foi anulado. É uma história de luta de um grupo de mães, pais e sobreviventes pela Justiça”, disse ele.

A série reúne imagens inéditas do incêndio e depoimentos de testemunhas que presenciaram aquela madrugada de horror e narra os desdobramentos da tragédia sob o ponto de vista dos sobreviventes e das famílias submetidas a uma longa espera pela responsabilização dos culpados da morte de seus filhos.

Marcelo Canellas entrevista os presidentes da Associação dos Familiares de Vítimas e Sobreviventes da Tragédia de Santa Maria (Divulgação/Globo)

“Ela mostra como esse sofrimento ficou sendo remoído ao longo do tempo e retornando como se fosse algo sem fim”, conta Canellas que, ao longo desses 10 anos, foi à cidade universitária gaúcha inúmeras vezes para cobrir os desdobramentos do caso.

“Embora já esteja há 30 anos fora de Santa Maria, a minha relação com ela nunca se desfez, sempre se manteve muito próxima. E, obviamente, que, durante todo esse tempo, acabei construindo laços de amizade com as famílias”, afirma.

A equipe acompanhou todo o julgamento que levou os réus à prisão, mas acabou sendo anulado oito meses depois: “Eu vejo o que aconteceu em Santa Maria como uma grande alegoria do Brasil. De como o nosso país – seja nos meandros das instâncias judiciais, seja na forma como a sociedade reage – lida com uma tragédia desta dimensão. Essas famílias merecem que suas histórias não sejam esquecidas”, disse Canellas.

Marcelo Canellas entrevista os irmãos sobreviventes da tragédia Delvani Brondani Rosso e Jovani Brondani Rosso (da esquerda para direita) (Divulgação/Globo)

A série “Boate Kiss - A Tragédia de Santa Maria” é uma produção feita em parceria com a TV OVO, coletivo de audiovisual de Santa Maria.

A produção foi dirigida por Marcelo Canellas e conta com o roteiro de Fernando Rinco e Gabriel Mitani, direção de produção de Clarissa Cavalcanti e produção de Andrey Frasson.

