“Força de Maria Bonita”: Marília tomou café da manhã com Ana Maria Braga

Marília deixa o BBB 23 e toma café com Ana Maria Braga (Reprodução/Globo)

Nesta sexta-feira (27), Marília foi a convidada de Ana Maria Braga para tomar o primeiro “Café com o Eliminado”. Ao vivo, o “Mais Você” começou com a música “Acorda Maria Bonita”, fazendo alusão ao comentário feito pela ex-sister no Quarto Secreto: “Eu tenho forma de Maria Bonita”.

“Eu estava acompanhando a eliminação e foi pau a pau entre ela e Fred Nicácio”, disse a apresentadora, que antes de conversar com a eliminada, que estava no Rio de Janeiro. Em seguida, ela perguntou se o médico contou a verdade para o seu grupo, ao voltar para a casa do “BBB 23″.

Ana Maria e Marília falam sobre o BBB 23 (Reprodução/Globo)

“Eu não tinha visto a volta dele. No momento em que ele explica sobre o Fred, a Bruna e Larissa, eles realmente pensam sobre o Gabriel. Eles estão de orelha em pé sobre as atitudes do Gabriel”.

LEIA TAMBÉM: Aos 90 anos, Ary Fontoura revela sua personalidade dentro do “BBB 23″

Durante o café da manhã, Ana Maria perguntou sobre a primeira madrugada fora do reality e ela respondeu: “Ir para o BBB é uma montanha russa de emoções. Eu não sei colocar em palavras aquilo que eu vivi. O coração ficou apertado ao sair, mas eu também fiquei feliz. Eu achava que sairia com mais votos. Fiquei feliz em saber que tinha uma torcida forte para eu ficar lá”.

Ana Maria Braga faz um resumo antes de falar com Marília (Reprodução/Globo)

A apresentadora do “Mais Você” questionou se não faltou ela acreditar mais nela: “Quando eu saí da casa, eu tive a certeza que eu deveria ter seguido aquilo que a minha intuição estava mandando eu fazer e dar menos ouvido”, disse a maquiadora.

Assunto sobre maquiagem não faltou também. Com mais de 2 milhões de seguidores em todas suas redes sociais, Ana Maria Braga resolveu saber se ela preferiu focar nas maquiagens e não nas relações: “”Foi uma implicância mesmo. Eu não fiquei tanto tempo na maquiagem. Eu acho que tudo começou com o Gabriel mesmo, pelo que eu estou vendo aqui de fora”, contou ela, que é seguida por Juliette Freire, campeã do “BBB 21″.

LEIA TAMBÉM: BBB 23: Volta de Fred faz Gabriel Flop rever o jogo; modelo está na mira