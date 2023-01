BBB 23: veja quem foi o primeiro eliminado do programa

Nesta quinta-feira, Marília e Fred Nicácio aguardavam no Quarto Secreto a decisão do público para saber qual dos dois seria eliminado e quem voltaria para o programa.

Marília foi escolhida com 52,7% dos votos e deixou a casa do Big Brother Brasil 23.

Com a decisão, Fred Nicácio voltou ao programa e tem imunidade no próximo paredão. Seu retorno se deu minutos antes da prova do líder. Quando Tadeu deu a primeira explicação da prova, pediu a todos que fossem no pátio para ver o carro que seria usado. Quando os dummies tiraram a cobertura, Nicácio saiu de dentro do automóvel aos berros e foi abraçado por todos, ainda a tempo de disputar a liderança.

Dupla Sapato e Bruna vencem prova, mas ele fica com a liderança

A prova do líder desta quinta-feira misturou sorte, agilidade, rapidez e concentração. Em primeiro lugar, era preciso liberar as peças de um quebra-cabeça acertando bolas em um alvo, passar para a dupla e montar um quebra-cabeça. Eram três alvos, então as peças eram passadas aos poucos, mas mesmo assim foi uma das provas mais rápidas do programa.

Foram duas rodadas de quatro duplas e uma final. Na última rodada, a dupla Bruna e Sapato se saiu melhor e conquistou a liderança. Mas nesta semana, avisou o apresentador Tadeu Schmidt, apenas um deles poderia ficar com a liderança, e a decisão foi feita na base da sorte.

Quatro chaves foram colocadas à disposição da dupla e aquele que conseguisse ligar um automóvel levava o carro e a liderança e o sortudo da noite foi Sapato, o novo líder.

Com o poder da liderança para escolher quem iria desfrutar do VIP durante essa semana, Sapato escolheu:

Amanda, Bruno, Aline Wirley, Fred, MC Guimê, Larissa e Paula.