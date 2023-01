BBB 23: Fred Nicácio volta ao reality e não poupa ninguém: “Cobra criada”

Fred Nicácio foi escolhido por quem acompanha o “BBB 23″ para voltar ao reality show e, após deixar um carro, o médico resolveu soltar parte daquilo que sabe, desde que foi para o quarto secreto.

Na madrugada desta sexta-feira (27), começou o jogo dizendo que iria “moer eles igualzinho carne moída” e, depois, mandou sua primeira bomba. Segundo ele, Cezar Black pegou pesado em declarações contra Domitila: “Não é maneiro. Tu não é disso. Tu não é dele”, disparou.

Sarah também entrou no jogo, mas segundo Fred, ela foi esperta: “Sarah, a sua percepção estava certa” e contou que MC Guimê é o “cabeça” do outro grupo. Já para Gabriel Santana, com quem teve um rápido romance, ele disse: “Gabriel, se liga, você é o próximo. Se posiciona. Falado aqui. Larga de ser mané”.

Fred Nicácio volta ao "BBB 23" antes da prova do líder (Reprodução/Globo)

Já para Cara de Sapato, líder da semana, e Amanda, o médico disse que eles eram “cobras criadas”: “É tudo jogador. O grupo deles está rachado. Amanda e Sapato estão fechados entre eles. Não estão fechados com o grupo”, avaliou.

Fred Nicácio também avisou que o modelo Gabriel Fop deve sair se for ao paredão: “Fred e Larissa podem votar no Gabriel”, disse, pedindo para que os companheiros também votem no ex-Casa de Vidro.

LEIA TAMBÉM: BBB 23: Internautas reagem a incentivo de Paula para volta de Bruna e Gabriel: “Está tão na sua”

Vale destacar que a dinâmica da semana mudou. Segundo Tadeu Schmidt, haverá paredão triplo e, na formação, o Anjo imuniza uma pessoa e o líder indica uma também.

Fred Nicácio volta ao "BBB 23" e conta tudo que sabe (Reprodução/Globo)

Ao vivo, o apresentador do “BBB 23″ disse que haverá contragolpe do indicado pelo líder e a casa vota no confessionário e os dois mais votados vão ao Paredão.

Outra novidade é o Poder Curinga, quem tiver pode tirar do Paredão um dos indicados pela casa e o terceiro mais votado da casa entra em seu lugar. Em seguida, será realizada mais uma Prova Bate e Volta.

LEIA TAMBÉM: BBB 23: veja quem foi o primeiro eliminado do programa