BBB 23: Este comentário de Paulo André chamou a atenção; confira

Paulo André, do "BBB 22", comenta sobre possível casal no "BBB 23" (Reprodução/Globo)

Paulo André, mais conhecido como P.A, entrou na lista de ex-BBBs que repercutem os acontecimentos do “BBB 23″. Nesta semana, o atleta e vice-campeão da última temporada resolveu falar sobre o relacionamento entre Fred e Larissa.

Em um post no Twitter, o ex-ficante de Jade Picon escreveu: “O sentimento que o Fred e a Larissa estão tendo agora é um dos piores lá dentro”.

A postagem de P.A surgiu após os comentários feitos por eles durante as festas e uma certa “demora” para formar mais um casal dentro do “BBB 23″. Segundo o famoso, ele entende como é ter esse tipo de sentimento dentro da casa, já que viveu um affair com Jade Picon, que atualmente está no elenco de “Travessia”.

BBB 23: Paulo André faz comentário sobre namoros no reality show (Reprodução/Twitter)

Vale lembrar que, na madrugada da última quinta-feira (26), o influenciador se descuidou com a toalha e recebeu uma olhadinha da professora de Educação Física. No banheiro da casa, a cena pode ser considerada uma das mais quentes até o momento.

Tudo aconteceu depois da Festa das Líderes Bruna Griphao e Larissa, quando ele estava no banho e, quando decidiu se secar, derrubou a toalha. Rapidamente, a professora de educação física olhou e disse “olha essa toalha”.

BBB 23: Fred mostra mais do que devia e sister fica de olho (Reprodução/Twitter)

Vale destacar que a expectativa nas redes sociais é grande. Até o momento, Key Alves e Gustavo, que engataram um relacionamento, e Bruna Griphao e Gabriel também, mas decidiram dar um tempo, já que as atitudes do brother assustaram a audiência do reality show. Até Bruna Griphao chegou a revelar que shippa os dois.

Dinâmica da semana

A dinâmica da semana no “BBB 23″ mudou. Segundo Tadeu Schmidt, haverá paredão triplo e, na formação, o Anjo imuniza uma pessoa e o líder indica uma também.

Ao vivo, o apresentador do “BBB 23″ disse que haverá contragolpe do indicado pelo líder e a casa vota no confessionário e os dois mais votados vão ao Paredão.

Outra novidade é o Poder Curinga, quem tiver pode tirar do Paredão um dos indicados pela casa e o terceiro mais votado da casa entra em seu lugar. Em seguida, será realizada mais uma Prova Bate e Volta.

