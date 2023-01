Após se justificar, Seu Jorge consegue registrar filho com nome inusitado em cartório de São Paulo

O cantor Seu Jorge finalmente conseguiu registrar seu filho recém-nascido com o nome escolhido: Samba. Inicialmente, o pedido tinha sido recusado pelo Cartório de Registro Civil do 28º Subdistrito de São Paulo por conta do prenome ser considerado “incomum”. Assim, o artista teve que escrever uma justificativa explicando os motivos da escolha. Antes que fosse parar na Justiça, o caso foi novamente analisado e a certidão de nascimento emitida.

De acordo com o sambista, a escolha do nome “Samba” tem como objetivo ligar o filho à origem africana de “semba”, o ritmo angolano também conhecido como “umbigada” e também conectá-lo com as raízes da música brasileira.

Inicialmente, a oficial responsável pelo 28º Cartório de Registro Civil, na Zona Sul de São Paulo, Katia Cristina Silencio Possar, alegou que não registraria nomes que possam levar a criança ao ridículo. Ela disse que tomou a decisão baseada no primeiro parágrafo do artigo 55 da Lei 6.015, que trata da regulamentação de registros públicos.

No entanto, após repercussão do caso, a Associação dos Registradores de Pessoas Naturais do Estado de São Paulo (Arpen-SP) informou que o cartório formou “seu convencimento no sentido de registrar o prenome (nome) SAMBA.”

“Diante das razões apresentadas, que envolvem a preservação de vínculos africanos e de restauração cultural com suas origens, assim como o estudo de caso que mostrou a existência deste nome em outros países, formei meu convencimento pelo registro do nome escolhido, que foi lavrado no dia de hoje”, explicou a nota da Arpen-SP, assinada por Katia Possar.

O menino, filho do cantor e da terapeuta Karina Barbieri, nasceu no último domingo (22). Além dele, o artista já é pai de três meninas: Flor de Maria e Luz Bella, filhas de sua relação com Mariana Jorge; e Maria Aimée, com Fernanda Mesquita.

