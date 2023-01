Aos 90 anos, Ary Fontoura revela sua personalidade dentro do “BBB 23” (Reprodução/Globo)

Ary Fontoura completou 90 anos no “Encontro com Patrícia Poeta” e falou sobre sua carreira na Televisão e a descoberta por fazer sucesso nas redes sociais e também sobre o “BBB 23″. Diferente dos outros dias, a apresentadora começou o matinal entrando com o veterano.

Logo no primeiro bloco, o famoso foi questionado como seria dentro do “Big Brother Brasil”, que está na 23ª temporada: “Depende da necessidade. Eu seria mais cauteloso, iria estudar um e o outro. Para a audiência é muito importante que as pessoas briguem e tudo mais. Mas, nem todo mundo se mostra”, disse ele.

Durante a conversa, Ary Fontoura também lembrou que nem tudo é aquilo que parece dentro do reality show: “Quem hoje é bonzinho, amanhã pode não ser”, disse o ator para Patrícia Poeta.

LEIA TAMBÉM: Após se justificar, Seu Jorge consegue registrar filho com nome inusitado em cartório de São Paulo

Ator Ary Fontoura comemorou os 2,9 milhões de seguidores no Instagram Reprodução/Instagram

Vale lembrar que Ary foi muito pedido pelos fãs do reality show da Globo para entrar em alguma edição. O sucesso entre o público aumentou quando ele virou um influencer digital durante o isolamento social, por conta da pandemia de Covid-19. Na época, as publicações feitas por ele fizeram sucesso entre seus seguidores, e em pouco tempo o ator conquistou mais fãs, ganhando o apelido de “blogueirinho da terceira idade” e investindo em mais vídeos TikTok.

Relembre a carreira do veterano

Ary Fontoura foi descoberto em 1961, quando fez sua primeira produção na TV no Brasil, chamada “O Vigilante Rodoviário”, onde participou de um episódio filmado em Curitiba e Vila Velha no Paraná, cidade natal do veterano.

Ary Fontoura pode voltar às novelas da Globo em 2023 (Reprodução/Instagram)

Ao longo da carreira, o famoso esteve em muitas novelas da TV Globo. Em 2011, ele chamou a atenção em “Morde & Assopra”, onde interpretou o prefeito falido Isaías “Zazá” Junqueira, casado com Minerva, personagem de Elizabeth Savalla.

Outra novela de destaque foi “Amor à Vida”, de 2013, quando ele interpreta o solidário médico Dr. Lutero. Antes disso, ele esteve na releitura do clássico “Gabriela”. Em 2016, interpretou o fazendeiro Quinzinho em “Êta Mundo Bom”, escrita por Walcyr Carrasco. Já em 2018, interpretou o Barão de Ouro Verde, Afrânio Cavalcante, em “Orgulho e Paixão”.

LEIA TAMBÉM: BBB 23: Este comentário de Paulo André chamou a atenção; confira