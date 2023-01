Ainda não esqueceu Shakira? Piqué aparece com nova namorada, mas detalhe chama a atenção de internautas Reprodução - Instagram - Gerard Piqué

Parece que a fila realmente andou para o jogador Gerard Piqué, isso porque ontem (25) o atleta publicou em sua conta do Instagram a primeira foto com Clara Chia, a jovem de 22 anos que foi apontada como o principal motivo de sua separação da cantora colombiana Shakira.

E, se você ainda tinha dúvidas sobre quais eram os easter-eggs da nova música da artista colombiana que bombou nos últimos dias, saiba que o trecho em que canta “Clara-mente”, faz justamente referência à Chia.

Após publicar a foto, que em apenas 16 horas já soma quase 3 milhões de curtidas, o registro também recebeu diversos comentários, dentre eles:

“Só os infiéis dando like nessa foto”;

“Shakira, rainha. Piqué, nadinha”;

“Comedora de geleia alheia”;

“Deus nos livre de nos depararmos com um Piqué”;

“Por que será que esta publicação tem basicamente curtidas de homens?”

Ainda não esqueceu Shakira?

Este é o apontamento que alguns internautas fizeram e isso porque mesmo publicando a foto com sua nova namorada, Piqué ainda mantém em seu feed do Instagram cliques com Shakira. Veja a seguir algumas das publicações. (Caso não consiga visualizá-las, não se preocupe e basta que acesse os links: LINK 1, LINK 2 e LINK 3).

