Afinal, o Príncipe Harry e Meghan Markle poderão comparecer à coroação do rei Charles?

As especulações sobre a presença do príncipe Harry e sua esposa, Meghan Markle, na coroação do rei Charles III após a publicação do polêmico livro de memórias, Spare, são inúmeras! Mas, apesar de não ter nenhuma confirmação, de acordo com o The Mail on Sunday, se os Sussex comparecerem, é “improvável” que sejam convidados a se juntar ao rei Charles e à rainha consorte Camila na varanda após a coroação.

O palácio confirmou os detalhes da varanda em um novo comunicado à imprensa sobre a coroação, simplesmente escrevendo: “No Palácio de Buckingham, o rei e a rainha consorte, acompanhados por membros da família real, aparecerão na varanda para concluir a cerimônia do dia”.

No entanto, o The Mail on Sunday informou que a escalação provavelmente será restrita à realeza trabalhadora, daí o possível não comparecimento dos Sussex. Isso também significa que não devemos esperar ver a princesa Eugenie ou a princesa Beatrice na varanda, e certamente, o príncipe Andrew.

É importante lembrar de que a coroação do rei Charles será no dia 6 de maio, aniversário do filho de Meghan e Harry, Archie. Portanto, mesmo que os Sussex sejam convidados, há uma chance de eles pularem o evento para passar o dia com Archie.

De qualquer forma, mais alguns detalhes da coroação:

Será conduzida pelo Arcebispo de Canterbury;

Acontecerá na Abadia de Westminster;

Haverá um concerto comemorativo no dia 7 de maio transmitido pela BBC;

Charles e Camilla chegarão à coroação por meio de uma procissão.

