‘300’: Rodrigo Santoro diz ter “um tremendo respeito pelas pessoas que depilam seus corpos”

Rodrigo Santoro começou a promover a nova série em que estrela, Wolf Pack, e, em entrevista no The Jess Cagle Show, relembrou o papel do vilão persa “Deus-Rei” Xerxes que interpretou em 300, de 2006.

Na época, o ator brasileiro internacionalmente reconhecido, se transformou para o papel, optando por uma cabeça careca em vez de seus cabelos geralmente esvoaçantes , e ostentando um corpo sem pelos pontilhado de piercings.

Mas Santoro disse que houve uma quantidade inesperada de dor envolvida na preparação para o papel. “A descrição [de Xerxes] tinha nove pés de altura, a voz de um trovão e sem pelos, como um réptil ou algo assim. Sem pelos, não apenas a cabeça, mas no corpo inteiro”, explicou o ator. “Aprendi tantas lições, Jess. Em primeiro lugar, um tremendo respeito pelas pessoas que depilam seus corpos”.

O ator de Bicho de 7 cabeças contou a história de uma visita a um local de depilação no Canadá, onde uma mulher entrou e pediu que ele escolhesse entre cera quente e fria. “Eu tive que escolher a temperatura da cera”, continuou ele. “Eu acho que eles são diferentes. Mas de qualquer forma, eu fico tipo, ‘Ok, gostoso.’ E então ela simplesmente colocou aquela coisa no meu peito, como o lado todo, você sabe, e quando eu estava prestes a perguntar algo a ela, ela simplesmente puxou na hora. E eu nunca vou esquecer isso. Isso me lembrou daquele filme, O virgem de 40 anos, com o Steve Carrell, incrível. E eu fiquei tipo, ‘Não, não, não. Pare, pare’”, lembrou o ator.

Santoro lembrou que sua reação à sensação foi semelhante à infame proclamação de Carell de “Kelly Clarkson!” no filme, uma resposta repentina e visceral à dor da experiência. No final das contas, ele teve que desistir da depilação.

“Ela tinha uma toalha”, acrescentou. “Ela enrolou a toalha e disse, ‘Morda’. Ela [queria que eu] mordesse uma toalha. Então ela fez na metade do meu tronco. E eu disse: ‘Já chega. Chega. Muito obrigado. Aprendi. Então vou usar a navalha.’ E foi isso. Então desisti, porque era o corpo todo. Não sou um cara muito peludo, mas tenho cabelo. E foi muito doloroso”.

Santoro então passou a se barbear com uma navalha e a produção comprimiu sua agenda para ajudar a diminuir a necessidade de ele fazer isso repetidamente. “Trabalhei três semanas seguidas”, concluiu. “Portanto, não precisei fazer isso por muito tempo. Tive cinco horas de preparação desde o momento em que comecei até o momento em que estava pronto para ir para a câmera. Cinco horas e depois mais uma hora e meia para tirar tudo antes de dormir. Fui o primeiro a chegar [e o] último a sair do set junto com as pessoas que estavam cuidando de mim”.