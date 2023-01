Quarto Secreto BBB 23: Marília descobre quem são suas rivais caso volte

Desde a madrugada de quarta-feira (25), Fred Nicácio e Marília estão vivendo dentro do Quarto Secreto do “BBB 23″ e podem ver e ouvir momentos diferentes dentro da casa principal, onde os participantes repercutem a primeira eliminação.

Mas, logo no primeiro dia, a dupla já esgotou os cards disponíveis que serviram para descobrir algo importante sobre alguns membros do quarto Deserto. De madrugada, eles ouviram cinco minutos de um áudio, que mostrou Bruna Griphao, Larissa Santos e Tina Calamba afirmando que a maquiadora não agregou muito no jogo, e por isso saiu.

Marília ficou chocada e questionou Fred se era algo sobre os dois e o médico disse que não: “Não sei, só ouvi seu nome”, disse o famoso.

Fred e Marília usaram um card e estão escutando Bruna, Tina e Larissa falando que a Marília não agregou no jogo #BBB23 pic.twitter.com/3diVdVnSfc — Dantas (@Dantinhas) January 25, 2023

Ainda no mesmo áudio, eles descobriram que Paula Freitas não acredita muito em Fred Desimpedidos e questionando os motivos que fizeram Larissa e Bruna soltarem a mão de Gabriel Tavares: “Então a Paula é insegura com o Gabriel… Você tá percebendo que entre eles já existe quebra? Eles não estão firmados, não. Está tendo intriguinha ali”, pontuou a sister.

Como já usaram todos os cards do Quarto Secreto do “BBB 23″, Marília e Fred só podem observar a casa principal do reality show da Globo. O som ficará cortado até quinta-feira (26), quando Tadeu Schmidt avisar quem será o verdadeiro eliminado. Além disso, um deles voltará para o confinamento.

Na noite desta terça-feira (24), os telespectadores preferiram manter Key Alves e Gustavo dentro do reality show. Já Fred Nicácio e Marília receberam 69,26% dos votos do público para irem para o Quarto Secreto.

Fred Nicácio e Marília dominam a web ao conhecer o quarto secreto do BBB 23 (Reprodução/Globo)

Segundo Tadeu Schmidt, o “BBB 23″ estava lotado de gente: “Começou com tanta gente e dará adeus para dois de uma vez. Nunca houve uma semana em dupla, e logo na primeira semana, na vez de vocês”, disse ele.

Em seguida, o apresentador anunciou a dupla eliminada: “Na primeira eliminação, o casal que deu match desde o primeiro segundo, e a dupla mais improvável. É muito pouco tempo para o público te conhecer, embora pareça que já temos um mês de BBB. Os primeiros eliminados do BBB 23 são a dupla Fred e Marília”.

