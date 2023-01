Quarto Secreto BBB 23: Esses memes de Fred Nicácio e Marília dominam a web

O médico Fred Nicácio e a maquiadora Marília foram escolhidos para viver um pequeno período no quarto secreto do “BBB 23″ e, agora, a ex-dupla depende do voto popular para voltar ou não para o reality show da TV Globo.

Mas, antes de escolher um dos participantes, os telespectadores lotaram as redes sociais com memes e comentários sobre a surpresa. Os pontos altos da primeira madrugada no espaço foi o falatório de Fred Nicácio, que tentou acalmar a amiga de confinamento, e Marília, que disse que tinha “sangue de Maria Bonita”.

a Marília perguntando se o quarto secreto é um depósito kkkkkkkm pic.twitter.com/vrpFj0WEZK — Oliveira (@olv_evinha) January 25, 2023

Um perfil também destacou a fala da maquiadora, que ficou muito perdida com a segunda chance: “Tadeu, espera! Marília, calma. Terra. Lembra?”.

Agora, Fred e Marília dependem do público para voltar para a casa do “BBB 23″. Enquanto um deles será escolhido para retornar ao jogo, o outro será eliminado do reality show. Dentro do quarto, eles possuem cards para acompanhar os demais participantes, que não sabem da existência do quarto secreto.

Tadeu rindo pq sabe que Dr. Fred ta performando kkkkkkkkkkkkkk #bbb23 — Babi (@babi) January 25, 2023

Antes do programa ao vivo e saber da eliminação, Fred conversou com Marília e Sarah Aline e não escondeu como o jogo da discórdia mostrou que Gabriel é seu principal rival no “BBB”.

O TADEU RINDO C O FRED FALANDO P ELE FICAR QUIETO pic.twitter.com/8uoWifp4pv — ִֶָ (@livsfreak) January 25, 2023

“Por que vocês acham que ele tem tanto medo de mim? Por que ele se irrita comigo? Porque eu encurralo ele. Ele fica apavorado perto de mim. Vejo esse menino com raio-x”, analisou o médico.

" EU TENHO SANGUE DE MARIA BONITA"



GRITEI COM A MARÍLIA NO QUARTO SECRETO 🗣️#BBBB23 #BBB23 #RedeBBB23 pic.twitter.com/z6VTeADBB8 — Luan David (@1bilubilu) January 25, 2023

Em seguida, ele disse que se voltasse do Paredão seria o “tocar o terror” do ex-morador da Casa de Vidro: “Se ele estiver errado, a estadia dele vai se tornar muito mais desagradável. Vou passar de um nível com ele. Só não vou perder a civilidade”, prometeu.

O resultado final da primeira eliminação do “BBB 23″ será anunciado por Tadeu Schmidt nesta quinta-feira (26), durante o programa ao vivo. Ao retornar, o participante deverá ser imunizado durante a semana.

O FRED FINGINDO QUE NÃO SABE QUE É UM QUARTO SECRETO EU TO MIJANDO KKKKKKK #BBBB23 pic.twitter.com/vBranJHPcZ — elle picêza 🩰 (@duffranky) January 25, 2023