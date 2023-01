Lady Di: com quem a princesa Diana namorou além do príncipe Charles?

A vida amorosa da princesa Diana foi bastante difícil - e seu tumultuado casamento com o então príncipe Charles foi apenas uma peça do quebra-cabeça. O casal ficou junto por 15 anos e teve dois filhos, os príncipes William e Harry, Mas ao longo de sua conturbada união, ambas as partes foram infiéis.

Charles, é claro, estava tendo um caso com sua agora esposa Camilla Parker Bowles, mas Diana também tinha relacionamentos. E depois que o casal real se separou, ela foi publicamente ligada a alguns homens diferentes - incluindo Dodi Al Fayed, que morreu no mesmo acidente de carro que matou Diana 25 anos atrás.

Embora muitos dos casos de Lady Di nunca tenham sido confirmados pela princesa, Diana explicou alguns deles em uma entrevista de 1995 para o Panorama da BBC. Quando o entrevistador perguntou se ela já foi “infiel” em seu casamento, ela explicou: “Sim. Eu estava apaixonada por [Charles]. Mas fiquei muito decepcionada”.

Confira uma retrospectiva da vida amorosa da princesa Diana

Rei Charles III

Charles e Diana se conheceram em 1977, quando o então príncipe de Gales namorava sua irmã mais velha. Eles começaram a namorar em 1980 e se encontraram apenas 13 vezes pessoalmente antes de Charles propor casamento.

Barry Mannakee

Barry Mannakee, um policial do Esquadrão de Proteção Real, foi designado para o destacamento da princesa Diana. Houve rumores de um caso entre os dois, mas em 1987, ele morreu em um acidente de moto.

“Eu só ficava feliz quando ele estava por perto”, disse Diana mais tarde em uma fita de vídeo obtida secretamente, dizendo que estava “profundamente apaixonada por alguém que trabalhava neste ambiente”. Ela nunca mencionou Barry pelo nome, mas descreveu sua trágica morte como “o maior golpe da minha vida”.

James Hewitt

James Hewitt, um ex-oficial da Household Cavalry e comandante de tanque, conheceu a princesa Diana em um coquetel em 1986. Eles tiveram um caso enquanto Diana ainda era casada com Charles, e terminou quando Hewitt partiu para servir na Guerra do Golfo em 1991. Diana confirmou o caso durante sua polêmica entrevista de 1995 no Panorama.

James Gilbey

James Gilbey, um amigo de infância de Diana, era notoriamente a outra pessoa em um telefonema gravado ilegalmente de Diana, onde ele a chama de “Squidge” ou “Squidgy” (daí o nome de fita “Squidgygate”) e “querida .” Gilbey negou que eles tenham tido um caso, mas com base no telefonema, eles eram definitivamente próximos.

Oliver Hoare

Diana estava ligada ao negociante de arte Oliver Hoare no início dos anos 90; ele foi visto no Palácio de Kensington em várias ocasiões. “Ela me confidenciou que ele foi o primeiro homem que a excitou fisicamente. Essa admissão ajudou muito a explicar os eventos humilhantes que se seguiram”, disse o ex-oficial de proteção real de Diana, Ken Wharfe, dizendo que ela se apaixonou “completamente” por Oliver.

Will Carling

Há rumores de que a estrela britânica do rugby Will Carling teve um encontro amoroso com Diana em meados dos anos 90, embora Carling tenha negado.

No entanto, na época, sua então esposa Julia disse sobre a princesa: “Isso já aconteceu com ela antes, e você espera que ela não faça essas coisas novamente, mas ela obviamente faz. Ela escolheu o casal errado para fazer isso com este tempo, porque só podemos ficar mais fortes com isso. Estou triste que Will se colocou nessa posição e que a princesa também”.

Em 2021, ele disse ao Mail Online que na época em que conheceu Diana estava “estupidamente fazendo coisas que você não deveria fazer”.

Hasnat Khan

Hasnat Khan, um cirurgião cardíaco paquistanês, e a princesa Diana namoraram por dois anos, de 1995 a 1997. Diana o descreveu como o “amor de sua vida” para amigos e o apresentou a seus filhos, príncipe William e príncipe Harry.

“Diana e eu tínhamos um relacionamento muito bom, sem problemas pessoais. O único problema que tínhamos era com a mídia e o único lugar onde poderíamos ter alguma privacidade real era no Palácio de Kensington, pois eles não podiam chegar até nós lá”, disse Khan em 2004 durante o inquérito sobre a morte da princesa. “Diana era muito protetora comigo e queria me proteger das atenções”.

Sobre Dodi Al Fayed, ele disse: “Ela queria estar com alguém que ficasse feliz em ser vista com ela em público e ela poderia fazer isso com Dodi ... Acho que Diana finalmente percebeu que Al Fayed poderia dar a ela todas as coisas que eu não podia. Ele tinha dinheiro e poderia dar a segurança necessária para ela”.

Dodi Al Fayed

Dodi Al Fayed, filho do bilionário Mohamed Al Fayed, foi o último namorado de Diana e morreu tragicamente com ela no acidente fatal em Paris, em 31 de agosto de 1997. Eles teriam se conhecido em uma partida de pólo em 1986, mas não se reconectaram até 11 anos depois, quando Diana, o príncipe William e o príncipe Harry passaram férias com a família de Dodi em St. Tropez.

Após a viagem juntos, Diana supostamente escreveu a Dodi uma nota de agradecimento. “Isso vem com todo o amor do mundo e, como sempre, um milhão de agradecimentos sinceros por trazer tanta alegria à vida dessa garota”, dizia a carta, de acordo com a Associated Press. De acordo com Wade, Dodi foi “a distração de Diana” após seu rompimento devastador com Hasnat.