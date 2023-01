Eliminação BBB 23: Fred Nicácio e Marília são eliminados e vão para o Quarto Secreto

A primeira eliminação do Big Brother Brasil 23 ocorreu nesta terça-feira (24), de uma forma diferente do habitual. Por consequência do voto público, Fred Nicácio e Marília foram eliminados no primeiro paredão em dupla e direcionados ao Quarto Secreto na casa (detalhe que não foi revelado aos confinados).

O início do ‘BBB 23′ trouxe diversos eventos dentro do reality. Além dos conflitos entre os brothers, as dinâmicas colaboraram para as emoções afloradas dos participantes. Dentre elas, a eliminação que ocorreu na noite desta terça-feira (24).

Key Alves e Gustavo foi a dupla menos votada e seguem normalmente no jogo. Fred Nicácio e Marília receberam a maior porcentagem de votos e se direcionam para outro tipo de confinamento, até que um deles, de fato, seja eliminado. Após a dinâmica, apenas um regressará ao reality.

Como funciona a eliminação definitiva no Quarto Secreto?

O primeiro paredão do ‘BBB 23′ contou com duas duplas no ‘olho do furacão’. Indicados pelos líderes, Key Alves e Gustavo foram diretamente emparedados. Por voto geral da casa, Fred Nicácio e Marília foi o segundo par direto para a berlinda e puxou Gabriel Fop e Paula no contragolpe. Contudo, os brothers da casa de vidro levaram a melhor na Prova de Bate e Volta e se livraram do paredão.

Por votação pública, Fred Nicácio e Marília acabaram sendo eliminados e direcionados ao Quarto Secreto. No novo confinamento, um outro tipo de votação será iniciado. Um dos integrantes da dupla será eliminado de vez e o outro regressará ao jogo.

Fred Nicácio e Marília desconfiaram sobre Quarto Secreto

Já na berlinda, Fred e Marília passaram a última madrugada conversando sobre um possível paredão falso na edição. A maquiadora levantou a hipótese com o médico, enquanto estavam no Quarto Fundo do Mar.

“Imagina se nós saímos e vamos para um quarto assistir o pessoal aqui?”, refletiu a sister.

“Seria tão massa, gente, entrar por aquela porta e dizer: ‘Vocês não sabem o prazer que é estar de volta nessa casa’. Aí, meu amor”, brincou o médico″.