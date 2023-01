De olho no namoro de Ana Maria Braga: Fã da apresentadora faz proposta inusitada

Desde que Ana Maria Braga assumiu que está vivendo um novo romance, os fãs da apresentadora do “Mais Você” seguem querendo mais informações sobre Fábio Arruda, que viajou com ela e toda a família para a África do Sul.

Nas redes sociais, muitos telespectadores que acompanham a famosa na TV Globo parabenizaram pelo novo momento. Entre os comentários mais vistos estão “parabéns” e “felicidades”. No entanto, no Twitter, um fã da veterana comentou diversas vezes que gostaria de “ir ao cinema” e também “namorar” Ana Maria Braga.

Vale destacar que depois de oficializar o romance com o jornalista, pelo Instagram, Ana Maria voltou ao seu programa na TV Globo e decidiu comentar sobre o assunto. Ao abrir o coração, a famosa falou sobre família: “Minha filha, meu neto e o Fábio na África. Nunca tinham feito um safári. Era o dia mais esperado”, começou ela.

Sem dizer que o jornalista esportivo era seu namorado, ela falou que estava de férias e com boas companhias: “Vocês já devem estar sabendo... A gente estava em uma tarde linda, ali. Foi uma viagem agradabilíssima. Boas companhias fazem parte desse negócio de fazer o roteiro de viagem. Às vezes a gente só conhece a pessoa viajando, né? É uma grande verdade! Quando viaja, a coisa fica boa”.

Mais sobre o namoro

Com quase um ano de relacionamento, já que o namoro teria começado em março do ano passado, a apresentadora da Globo nunca tinha falado sobre o romance e nem postado fotos ao lado dele nas redes sociais.

Mas, Fábio não é tão anônimo, já que trabalha ao lado da amada no “Mais Você”. Além disso, ele já foi editor de imagens e cobriu competições no esporte, segundo a coluna “Retratos da Vida”, do jornal “Extra”. Mesmo sendo um Global, ele mantém sua vida fora do trabalho trancada e o Instagram também, possuindo apenas 300 seguidores.

Sem assumir nenhum romance desde 2021, quando terminou de forma conturbada a relação com o empresário Johnny Lucet, o namoro de Ana e Fábio teria começado no ano passado, quando eles foram assistir à partida entre Corinthians e Palmeiras pelo Campeonato Paulista, mas só começou a ser divulgada para amigos em julho.

