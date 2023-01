Cartório recusa registrar filho do cantor Seu Jorge com nome inusitado

O cantor Seu Jorge não conseguiu fazer o registro de seu filho recém-nascido nesta terça-feira por causa do nome incomum que escolheu para a criança.

Filho do cantor e da terapeuta Karina Barbieri, a criança seria batizada como “Samba”.

A oficial responsável pelo 28º Cartório de REgistri Civil das Pessoas Naturais, na zona Sul de São Paulo, Katia Cristina Silencio Possar, alegou que não registraria nomes que possam levar a criança ao ridículo. Ela alegou que tomou a decisão baseada no primeiro parágrafo do artigo 55 da Lei 6.015, que trata da regulamentação de registros públicos.

Esse é o primeiro filho homem do cantor, que já tem três meninas, Flor de Maria e Luz Bella, filhas de sua relação com Mariana Jorge, e Maria Aimée, com Fernanda Mesquita.

Especificamente no caso do nome do primeiro filho, a Associação dos Registradores de Pessoas Naturais de São Paulo disse que agora o registrador deve encaminhar o caso para análise de um juiz corregedor do Tribunal de Justiça de São Paulo.

Seu Jorge deverá escrever um texto defendendo a escolha do nome, prática considerada ‘praxe’ em casos de nomes incomuns, e encaminhar ao juiz, que tomará uma decisão oficial.

De acordo com o sambista, a escolha do nome “Samba” tem como objetivo ligar o filho à origem africana de “semba”, o ritmo angolano também conhecido como “umbigada” e também conectá-lo com as raízes da música brasileira.

Como hoje é feriado por conta do aniversário da cidade de São Paulo, o texto do cantor deve ser encaminhado ao juiz apenas nos próximos dias.

A mulher do cantor e o filho passam bem e devem deixar a maternidade nesta quarta-feira.