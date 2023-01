BBB 23: MC Guimê segue defendendo Gabriel e arruma confusão com outro brother

Depois do Jogo da Discódia, MC Guimê segue defendendo Gabriel no BBB 23 (Reprodução/Globo)

Mesmo depois do primeiro Paredão, que levou Fred Nicácio e Marília para o quarto secreto, a relação amorosa entre Gabriel e Bruna Griphao continua repercutindo entre os moradores do “BBB 23″, principalmente, MC Guimê, que voltou a defender o brother.

Depois de falar sobre o ex-morador da Casa de Vidro no Jogo da Discórdia, o funkeiro, que é casado com Lexa, pediu, mais uma vez, uma nova oportunidade para o modelo, que foi acusado de ter atitudes tóxicas com a atriz. Segundo ele, os telespectadores podem acolher o participante.

Porém, a fala de Guimê deixou Fred irritado. Sem meias palavras, o famoso disse que isso não deve acontecer, já que o assunto é muito polêmico. A discussão marcou a primeira briga entre os amigos que fazem parte do elenco do Camarote do “BBB 23″.

Fred e MC Guimê debatem sobre namoro de Gabriel e Bruna Griphao no BBB 23 (Reprodução/Globo)

Vale lembrar que nem Lexa, que acompanha o reality show pela televisão, apoia a atitude de Guimê no “Big Brother Brasil”. Pelo Twitter, a famosa falou sobre a postura do cantor perante aos excessos cometidos por Gabriel Tavares.

Ao saber que o funkeiro afirmou que “falta maturidade às vezes, um entendimento de mundo, de sociedade como um todo”, defendendo o ex-morador da Casa de Vidro, ela soltou o verbo: “Eu não sou o Guimê e não concordo com muitas coisas que ele fala. Eu espero que as pessoas saibam separar isso. Eu NUNCA apoiarei agressão”.

Mesmo do lado de Gabriel no "BBB 23", Lexa afirma que não vai abandonar MC Guimê (Reprodução/Instagram)

Outro ponto delicado foi quando o participante do “BBB 23″ disse que entende o brother: “Eu acho que todo mundo tem direito a uma segunda chance. Sei que ele é um moleque de bom coração, um moleque legal. falou uma besteira que não deve se falar. Trocamos várias ideias. Queria que eles voltassem”, disse ele, durante o Jogo da Discórdia.

Em seguida, Lexa disse que segue com seu relacionamento e que não vai abandonar Guimê: “Eu não vou largar a mão do meu marido jamais, porque sei o coração bom que ele tem. Ele é um homem maravilhoso para mim. Fim desse papo. E eu sei que o Guimê já recriminou e não apoia as atitudes do Gabriel. Mas eu me sinto na obrigação de deixar tudo muito claro!”.

