BBB 23: Linn da Quebrada quer entrar no reality e diz quem sai no Paredão

Linn da Quebrada, que também pode ser chamada de Lina, recordou da temporada que esteve dentro da casa do “Big Brother Brasil” e cogitou se deveria mesmo ter entrado no reality show. Sem dar muita volta, a cantora concluiu que sua edição foi flopada, ou seja, não fez o sucesso esperado.

“Era óbvio que o 22 ia ser meia boca. Demorou para engatar uma história. Se eu soubesse disso [...] Já não gostava da cantoria [...] Será que eu devia ter entrado nesse [’BBB’]?”, disse a famosa, que esteve no “Encontro com Patrícia Poeta”, desta quarta-feira (25).

Porém, mesmo após a análise, onde concluiu que o”BBB 20″ como “bom” e o “BBB 21″ como “ótimo”, a cantora disse que retornaria para o confinamento, como o “BBB 23″, que está em exibição atualmente na Globo.

Eliminação BBB 23: Fred Nicácio e Marília são eliminados e vão para o Quarto Secreto (Reprodução/Divulgação)

Já sobre o primeiro Paredão, Lina afirma que está na torcida pelo retorno de Fred Nicácio. Segundo ela, como telespectadora, ele pode contribuir com mais brigas no reality show: “A gente gosta de treta, gosta de confusão, a gente precisa. Qualquer treta não é justificável, mas movimenta o jogo”.

Durante a conversa com Patrícia Poeta e Tati Machado, ela afirmou que o participante do Camarote “tem causado mais” dentro do confinamento e disse que “poderia entrar agora, porque sei que precisa, é algo que movimenta a casa”.

Manoel Soares choca ao falar da família

Manoel Soares, que também apresenta o “Encontro”, revelou que sua mãe foi vendida na década de 1960 e enfrentou situação de violência. Segundo ele, que participou do podcast Quem Pode, Pod, Dona Ivanete foi comercializada.

No "Encontro", Manoel Soares entrevista viúva de Nelson Mandela (Divulgação/Globo)

“A minha mãe é especial não por ser minha mãe, mas porque é a única pessoa que conheço que viveu a escravização e o Facebook na mesma vida. A gente está falando de uma mulher que foi vendida e comprada no Recôncavo Baiano na década de 1960. Imagina que minha mãe foi vendida. E ela viveu essa escravização”, disse o famoso.

Ele continuou o desabafo: “Ela tem uma das orelhas cortadas porque rasgaram. Ela tem um monte de traços de uma vida que a gente acha que é [pesado]... E ao mesmo tempo ela está bombando no Face e no Instagram”.

