BBB 23: Flerte de Gabriel e Key Alves segue forte: Mais de 300 mil viram o vídeo

Gabriel Tavares flertou com Key Alves antes do BBB 23 (Reprodução/Globo)

Gabriel Tavares, que foi acusado de viver um relacionamento abusivo no “BBB 23″, também teve seu passado revelado pelos telespectadores do reality show, que vasculharam as redes sociais a acharam um vídeo do modelo afirmando que gostaria de ficar com a jogadora de vôlei, Key Alves.

O vídeo foi publicado em dezembro, no perfil do brother no TikTok. Na legenda, ele escreveu “Minha lista de Natal 2022″ e em seguida publicou diversas fotos da jogadora, que também está confinada no reality show da TV Globo. Gabriel foi ousado e marcou o perfil oficial da famosa nos comentários, desejando um feliz Natal.

cara como assim o gabriel postou esse tiktok no natal e so resgataram isso AGORA pic.twitter.com/C3egQR7odE — ؘ (@lollapaIoser) January 24, 2023

Com a polêmica envolvendo Gabriel Tavares e Bruna Griphao no “BBB 23″, o vídeo já passou de 300 mil visualizações e está sendo muito compartilhado em outras redes sociais.

LEIA TAMBÉM: Quarto Secreto BBB 23: Esses memes de Fred Nicácio e Marília dominam a web

No entanto, deixou o público que acompanha o reality show surpreso, já que os dois estão na mesma temporada do “Big Brother Brasil”, mas nada aconteceu. Para alguns anônimos, Key estaria “odiando” a participação de Gabriel no programa. Já outros comentaram que o modelo fez “a lei da atração dele”.

GENTE E O VIDEO Q O GABRIEL POSTOU NO TIKTOK NO NATAL DE 2021 DIZENDO OS PRESENTES Q ELE QUERIA GANHAR E ERA UM MONTE DE FOTO DA KEY TO PASSAdaaaa — b rod (@brurod_) January 24, 2023

Gabriel pede segunda chance no “BBB 23″

Depois da polêmica envolvendo seu relacionamento amoroso, o modelo pediu uma nova chance para os participantes do “BBB”. Segundo ele, ainda é possível mudar a imagem que o público teve durante a primeira semana de confinamento.

Arrependido de suas atitudes, Gabriel se comparou ao ator Arthur Aguiar, que mesmo com um passado cheio de problemas, acabou convencendo os telespectadores e venceu a 22ª temporada. Ao pedir desculpas, ele também se comparou com Karol Conká, que foi eliminada com uma grande porcentagem, mas, após um período de isolamento, conseguiu voltar aos holofotes.

LEIA TAMBÉM: BBB 23: MC Guimê segue defendendo Gabriel e arruma confusão com outro brother