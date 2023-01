Premiação milionária e ingressos esgotados: confira detalhes do CBLOL 2023

Em meio a discussões sobre a inclusão dos esportes digitais como um esporte e a profissionalização da categoria, os fãs e torcedores que acompanham o Campeonato Brasileiro de League of Legends (CBLOL) comemoraram o retorno da competição no último dia 21 de Janeiro.

Com a primeira edição realizada em 2012, o CBLOL já é reconhecido como uma das principais competições de esportes digitais realizada no Brasil. Atualmente, as partidas são disputadas de forma presencial e com torcida, que se reúne semanalmente na Arena CBLOL, em São Paulo, para acompanhar a disputa lado a lado com os jogadores.

Comprovando a popularidade do torneio, os ingressos para assistir presencialmente as partidas da primeira etapa da competição esgotaram poucas horas após a abertura das vendas, garantindo a casa cheia para receber os jogadores que competem pelo título da primeira etapa e o direito de representar o Brasil no MSI 2023 de League of Legends.

Além do título e da classificação, as equipes também competem por premiações que totalizam um valor de R$1,2 milhão por temporada, valor confirmado pelo head de esports da Riot Games no Brasil, Carlos Antunes, em fala à imprensa na última semana.

Seguindo no formato de franquias, que tem como premissa aumentar a competitividade do cenário e garantir a condição profissional dos jogadores, o CBLOL e o CBLOL Academy contam com a participação de 10 equipes, sendo elas: Fluxo, FURIA, RED Canids Kalunga, paiN Gaming, LOUD, Los Grandes, Liberty, Vivo Keyd Stars, INTZ e KaBuM!

Presencial, digital e global

Além de possibilitar a aproximação entre jogadores e torcedores por meio das partidas realizadas na Arena CBLOL, a competição também é transmitida semanalmente pelos canais oficiais do CBLOL no YouTube e na Twitch TV.

Como novidade para temporada de 2023, as partidas também passaram a ser transmitidas em watch parties espalhadas pelo país e prontas para receber os torcedores. Além disso, torcedores de fora do país também poderão acompanhar as disputas, que serão transmitidas no exterior com tradução para o inglês.

E quem acompanhou as transmissões do último final de semana pode acompanhar a estreia das equipes na temporada de 2023. Com duelos emocionantes e um número recorde de jogadores estrangeiros, o destaque do final de semana ficou para os atuais campeões da competição. A LOUD chegou com tudo na temporada e emplacou uma vitória esmagadora para cima da paiN Gaming na primeira partida do ano.

Quem também chegou com tudo foi a equipe da Liberty, que fechou a primeira semana de competição com um placar de 2 a 0 garantido pela equipe composta, em sua maioria, por jogadores que surgiram na categoria de base da competição, o CBLOL Academy.

E em termos de estreia na competição, a Vivo Keyd Stars chegou na nova era do CBLOL mostrando que veio para brigar pela classificação e fechou a segunda rodada com placar de 1 a 1 após perder o tradicional duelo contra a paiN Gaming na rodada do último domingo, 22.