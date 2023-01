“Prazer em estar de volta”: Fred Nicácio advinha quarto secreto do “BBB 23″

Nesta semana vamos descobrir quem será o primeiro eliminado do “BBB 23″. Mas, como informou Tadeu Schmidt, não será nesta terça-feira (24), quando os participantes serão enganados por uma tradicional dinâmica do reality, o quarto secreto. No entanto, não parece que a estratégia seja tão secreta, já que Fred Nicácio e Marília, que estão na berlinda do programa, passaram a madrugada desta terça-feira (24), conversando sobre a possibilidade de ser um paredão falso.

A especulação foi levantada pela maquiadora, que estava no quarto fundo do mar: “Imagina se nós saímos e vamos para um quarto assistir o pessoal aqui?”, questionou a sister, que já chorou com a possibilidade de ser a primeira eliminada da 23ª temporada do “Big Brother Brasil”.

BBB 23: Após paredão, participantes se abraçam no quarto (Reprodução/Globoplay)

Fred Nicácio, que faz dupla com a participante do grupo Pipoca, também falou sobre a possibilidade: “Seria tão massa, gente, entrar por aquela porta e dizer: ‘Vocês não sabem o prazer que é estar de volta nessa casa’. Aí, meu amor”, brincou o médico, que é um dos mais polêmicos do “BBB 23″.

Além de Marília e Fred Nicácio, a dupla Key Alves e Gustavo também enfrentam o primeiro Paredão de 2023. A dupla mais votada vai para o quarto secreto e, então, se inicia uma nova votação para eliminar um deles.

Relembre a votação que ocorreu no domingo

No último domingo (22), Tadeu Schmidt avisou que o paredão seria em dupla e Gustavo e Key Alves foram indicados pelos líderes da semana, Bruna Griphao e Larissa. Já Fred Nicácio e Marília foram escolhidos pela maioria dos votos da casa, e no contra-golpe indicaram também Paula e Gabriel, que conseguiram escapar na prova bate-volta.

Já os anjos Aline Wirley e Bruno imunizaram Amanda e Cara de Sapato, que não puderam ser votados pelos demais brothers durante a formação do primeiro paredão.

