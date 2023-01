‘Pânico 6’: Fãs especulam que Jill poderá retornar como o Ghostface na sequência

Após o lançamento do trailer de ‘Pânico 6′, a produção de terror mais aguardada realçou as expectativas dos fãs da franquia de uma forma absurda, haja vista a nova faceta apresentada pelo novo assassino mascarado. Além da transição de elenco e narrativa, o sexto filme trará diversos elementos inéditos dentro da própria trama – e até mesmo do subgênero slasher.

No trailer oficial, o Ghostface se apresenta como uma figura completamente diferente de todos os assassinos mascarados já vistos nos longas anteriores. Aparentemente, o serial killer se encontra com seu objetivo de jorrar sangue ainda mais alinhado e calculado.

Justamente por sua característica um tanto diferenciada, os fãs surgiram nas redes sociais com a ideia de que Jill Roberts (Emma Roberts) poderá estar por trás da máscara mais uma vez.

Teorias na internet

Em ‘Pânico 4′ (2011), Emma Roberts deu vida a uma das assassinas mais icônicas que já passou pela franquia. Com uma forte motivação de se tornar uma “heroína” após tentar matar a prima Sidney Prescott, a antagonista mostrou sua versão integral como invejosa, violenta, fria e calculista.

No final da trama, os planos de Jill se esvaem pelo ralo, a impedindo de alcançar seu objetivo, embora tenha sido o Ghostface mais próximo de acabar com a ‘final girl’. Ainda que tenha morrido, os fãs de ‘Pânico’ acreditam em seu possível retorno ao sexto filme, já que não levou um tiro na cabeça antes de morrer.

A teoria tem permeado pelas redes sociais desde que o novo trailer foi lançado. Toda a produção conta com um combo de inovações para a próxima sequência. Pela primeira vez, a onda de assassinatos deixa a icônica cidade fictícia de Woodsboro e transaciona para a caótica Nova York.

Com a promessa de ser o volume mais sangrento e inovador da franquia, o filme está previsto para chegar aos cinemas brasileiros no dia 9 de março de 2023. Confira algumas publicações nas redes em relação à teoria do retorno de Jill Roberts.

