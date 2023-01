Não é mais o vestido da vingança: conheça o moletom da vingança da Shakira

Desde a estreia da música BZRP Music Sessions #53 com Bizarrap, Shakira se tornou a grande protagonista do momento, quebrando recordes com mais de 100 milhões de visualizações no Spotify e 184 milhões de visualizações no YouTube.

A nova música da colombiana se tornou não apenas sua vingança perfeita contra Gerard Piqué e Clara Chía, mas também uma espécie de hino de empoderamento.

Pela primeira vez, a cantora apareceu em sua varanda para cumprimentar seus fãs, pouco mais de uma semana depois do lançamento da música. De moletom branco com os dizeres “Las mujeres facturan” e toca, a cantora acaba de lançar o novo look da vingança.

Isso porque, a frase faz parte da sua nova música e pode ser traduzida como “as mulheres faturam”, e é justamente um trecho da música onde ele faz alusão às decepções que teve com seu ex. O hino de empoderamento nos mostra que, hoje em dia as mulheres não choram mais por seus corações partidos, elas ganham dinheiro com isso . E, sem dúvidas, isso tem tudo a ver com o atual momento da colombiana.

“Você me fez ter a sogra como vizinha, com a imprensa na porta e devendo à Receita Federal. Você achou que me machucou e eu fiquei mais forte; as mulheres não choram mais, as mulheres faturam” , diz parte do sucesso.

Leia também:

Até agora, a cantora teria faturado com esta canção, em apenas 10 dias, 2 milhões de euros. Além disso, desencadeou uma onda de afeto sem precedentes pela cantora, cuja casa em Barcelona está há dias repleta de fãs que cantam seus sucessos.

Neste fim de semana, quando, grata por um livro feminista que alguns de seus seguidores lhe enviaram por meio de seu irmão, Shakira não hesitou em aparecer na varanda de sua casa para retribuir o apoio incondicional que, como ela confessa, emocionou.

“Eles fizeram tanto por mim, muito obrigada”, exclamou a colombiana, que prometeu aos fãs sair para tirar uma foto com eles.