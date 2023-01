Claudia Rodrigues está internada; atriz espera tratamento contra esclerose múltipla

A atriz Claudia Rodrigues voltou a ser internada no Hospital Albert Einstein, em São Paulo, após sentir fortes dores de cabeça. Aos 52 anos, a famosa luta contra os sintomas da esclerose múltipla, que enfrenta desde 2000.

A internação da humorista ocorreu antes de um procedimento marcado para acontecer entre os meses de março e abril deste ano: “Vou me curar. Esse procedimento vai sarar minhas sequelas. É genial”, disse Claudia à jornalista Patrícia Kogut, do jornal O Globo, em dezembro do ano passado.

Para Adriane Bonato, noiva da atriz, o tratamento não foi barato, custando 5 milhões de dólares, o equivalente a R$ 26,6 milhões na cotação atual: “Claudia já colocou alguns imóveis à venda. Vamos fazer outras coisas para angariar fundos. Ela vai fazer esse tratamento”, contou ela, que acompanha a saúde da famosa desde a descoberta da doença.

LEIA TAMBÉM: BBB 23: Após torcida para brother, Tiago Leifert vira alvo de haters; confira

A ex-empresária da famosa disse também que agora a questão é financeira: “Só precisamos adaptar o pagamento. Até porque, tendo a melhora esperada, ela vai voltar a fazer o que mais gosta: os espetáculos”.

Vale destacar que as internações da atriz Claudia Rodrigues foram recorrentes nos últimos anos. Em 2022, a famosa esteve no Hospital Albert Einstein para tratar uma inflamação generalizada e, também no ano passado, ela adotou um tratamento com CBD, ou canabidiol, óleo medicinal extraído da maconha: “Vençam o preconceito e celebrem a ciência. Eu sou prova de que a natureza funciona”, comentou.

Agora, Marcelo Calone, empresário da atriz, que fez sucesso em diversos programas da TV Globo, disse que o quadro dela piorou após a internação: “Todos os exames e medicações foram realizados e o quadro dela só piorou! Não sabemos ainda os motivos das dores de cabeça, mas acreditamos que os médicos através dos exames vão conseguir estabilizar ela para que a mesma volte para o conforto da sua casa o quanto antes”.

LEIA TAMBÉM: BBB 23: Jogo da Discórdia aumenta atrito entre Gabriel e Fred Nicácio; confira