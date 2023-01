Casagrande chama Daniel Alves de “arrogante”; atleta é acusado de estupro

Casagrande não se calou perante ao caso de estupro envolvendo o jogador brasileiro Daniel Alves. Em um texto, o ex-atleta chamou o famoso de “arrogante e prepotente” e disse ainda que ele “vive numa soberba enorme”.

O desabafo do comentarista de futebol acontece no momento em que Daniel está em uma prisão na Espanha e é investigado pela polícia do país, que recebeu a denúncia de violência sexual a uma jovem de 23 anos, dentro de uma casa noturna de Barcelona.

Jornal espanhol divulga detalhes de acusação de estupro contra Daniel Alves (Reprodução/SAEED KHAN / AFP)

Em seu relato, publicado pelo UOL, Casagrande deixa claro que não está tirando conclusões precipitadas, já que “o assunto ainda está sob investigação”. No entanto, ele pontua que os homens não são superiores: “Os casos de assédios começam dessa maneira, com uma imposição masculina de poder sobre a mulher. Pode ser o diretor da empresa ou de um filme, o produtor de cinema, uma figura famosa ou um jogador de futebol”.

Em outro trecho, Walter Casagrande questiona se outros jogadores vão defender Daniel Alves, que está preso e não pode recorrer a fiança: “Mas por que tantos jogadores de futebol aparecem envolvidos com casos de violência sexual nos últimos anos? Será que os jogadores vão se unir para mostrar solidariedade ao “Dani”? Só quero ver quem será o primeiro a postar um apoio do tipo: “Tamo junto, moleque”.

Patrícia Poeta vive momento desconfortável ao falar de Daniel Alves na Globo (Reprodução/Globo)

Por fim, o jornalista diz que é preciso esperar que as investigações sobre o caso avancem, mas alerta para que é preciso ficar atento ao comportamento dos jogadores brasileiros que, segundo Casagrande, tem mostrado uma “distorção dos valores e princípios do ser humano”.

Prisão de Daniel Alves

Após a acusação de agressão sexual a uma mulher na boate Sutton, em Barcelona, na Espanha, o jogador Daniel Alves está em prisão provisória aguardando a resolução do seu caso.

Segundo o jornal espanhol El Mundo, a mulher teria dito em depoimento que o jogador brasileiro teria uma tatuagem de uma meia-lua que vai do abdome do jogador até a região genital. Ela ainda disse que conseguiu ver a tatuagem no momento em que o atleta a trancou no banheiro e a obrigou a fazer sexo oral.

