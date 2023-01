BBB 23: “Nunca apoiarei”, diz Lexa sobre polêmica envolvendo Guimê e Gabriel

Mesmo do lado de Gabriel no "BBB 23", Lexa afirma que não vai abandonar MC Guimê (Reprodução/Instagram)

Como aconteceu com Arthur Aguiar no “Big Brother Brasil”, que foi acompanhado pela ex-esposa Maíra Cardi, MC Guimê segue sendo visto diariamente pela esposa Lexa, que também aproveita para comentar sobre a postura do famoso no “BBB 23″.

Desta vez, o alvo foi a postura do cantor perante aos excessos cometidos por Gabriel Tavares, que vive um relacionamento com Bruna Griphao dentro do reality show. Ao saber que o marido, que falou em dar uma segunda chance para o ex-morador da Casa de Vidro.

“Tanto ele como ela são muito novos. Falta maturidade às vezes, um entendimento de mundo, de sociedade como um todo”, afirmou Guimê, durante uma conversa com Cara de Sapato sobre o relacionamento deles e o comentário feito por Tadeu Schmidt, durante o programa de domingo (22).

Eu não sou o Guimê e não concordo com muitas coisas que ele fala. Eu espero que as pessoas saibam separar isso. Eu NUNCA apoiarei agressão. Guime nunca foi essa pessoa comigo. E eu nunca passarei esse pano. — Lexa 💎 #TEAMGUIME (@LexaOficial) January 24, 2023

Ainda durante o Jogo da Discórdia, o funkeiro defendeu o brother: “Entendo sua visão. Eu acho que todo mundo tem direito a uma segunda chance. Sei que ele é um moleque de bom coração, um moleque legal. falou uma besteira que não deve se falar. Trocamos várias ideias. Queria que eles voltassem”.

Na madrugada desta terça-feira (24), Lexa usou o Twitter para comentar que não apoia tudo aquilo que o marido faz dentro do reality show: “Eu não sou o Guimê e não concordo com muitas coisas que ele fala. Eu espero que as pessoas saibam separar isso. Eu NUNCA apoiarei agressão. Guime nunca foi essa pessoa comigo. E eu nunca passarei esse pano”, escreveu a famosa.

Eu não vou largar a mão do meu marido jamais pq sei o coração bom que ele tem. Ele é um homem MARAVILHOSO pra mim. @mcguime — Lexa 💎 #TEAMGUIME (@LexaOficial) January 24, 2023

Em seguida, Lexa disse que segue com seu relacionamento e que não vai abandonar Guimê: “Eu não vou largar a mão do meu marido jamais, porque sei o coração bom que ele tem. Ele é um homem maravilhoso para mim. Fim desse papo. E eu sei que o Guimê já recriminou e não apoia as atitudes do Gabriel. Mas eu me sinto na obrigação de deixar tudo muito claro!”.

Para finalizar, Lexa disse que depois do “BBB 23″, Boninho terá uma função: ”Quero saber se você pode me emprestar a psicóloga de vocês pra fazer um extra aqui em casa”, brincou a funkeira.

