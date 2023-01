BBB 23: Jogo da Discórdia aumenta atrito entre Gabriel e Fred Nicácio; confira

No segundo Jogo da Discórdia do "BBB 23", Gabriel e Tina levam bomba de Gabriel (Reprodução/Globo)

O segundo Jogo da Discórdia fez seu papel no “BBB 23″. Nesta segunda-feira (23), os confinados foram ao jardim da casa para escolher alguém para dar as plaquinhas “juntos na final” e também “bomba”, a última foi para dois participantes.

Como previsto, Gabriel, que não vive um dos melhores dias dentro do reality show, foi o participantes que mais recebeu bombas, somando dez placas. Já Key e Sarah receberam duas vezes a plaquinha de “juntos para final” e ganharam 300 estalecas, cada uma.

Jogo da Discórdia do "BBB 23" leva briga ao gramado da casa (Reprodução/Globo)

Fred Nicácio, que enfrenta o primeiro Paredão do “BBB 23″, escolheu Domitila para seguir até a final do programa e disse que a famosa é “coração”. Em seguida, ele disse que Gabriel e Ricardo são as bombas da casa.

Ao falar sobre Gabriel, o médico falou sobre o caráter do brother: “É uma questão de essência, caráter, escrúpulos. Bem de longe, consegui perceber isso. E as atitudes mostraram isso. Seu jogo é sujo”.

O ex-morador da Casa de Vidro não ouviu calado e previu a saída de Nicácio do reality show da Globo: “Você insinuou que pessoas vão querer meu sangue. Essa é a última vez que você vai estar aqui nesse gramado”.

Já sobre Ricardo, o médico disse que o participante “trouxe confusão”, mas o seu voto foi por uma questão de troca de placas, já que ele também escolheu Fred Nicácio como “bomba”.

No Jogo da Discórdia do "BBB 23", Domitila foi a escolha de Fred Nicácio para a Final (Reprodução/Globo)

Outra confusão envolvendo os possíveis eliminados desta terça-feira (24) aconteceu quando Amanda escolheu Cara de Sapato para a plaquinha de “Juntos para a Final” e entregou a placa de “bomba” para Fred Nicácio e Marília.

Segundo a sister, Fred Nicácio fez apologia à violência dentro da casa ao dizer, no último domingo (22), que queria o “sangue de Gabriel”. Sobre Marília, sentiu que a maquiadora estava olhando para ela “por cima”.

BBB 23: Indo contra a maioria, Paula escolhe Gabriel para final e Fred Nicácio e Marília recebem bomba (Reprodução/Globo)

Em sua defesa, Fred Nicácio deu uma resposta fora da curva: “Realmente é o que eu vejo pela intervenção ontem. Então, sim, o Brasil está com essa sensação. E o Brasil não estava torcendo por eles [na Prova Bate-Volta]”.

Por fim , a divisão das placas de “bomba” ficou com Guimê (6), Fred (7), Marília (8) e Gabriel (10). Já a maioria das placas de “juntos na final” não foram entregues para Gabriel Santana e Marília.

