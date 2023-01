BBB 23: Fãs do reality reagem ao ouvir que Gabriel pretende ser um “mártir”

Alvo da maior polêmica do “BBB 23″, até agora, Gabriel Tavares resolveu se pronunciar sobre o relacionamento dele com Bruna Griphao, que foi apontado como tóxico por alguns participantes de casa e até por Tadeu Schmidt, que deu uns toques para o modelo.

Mas, durante o pedido de desculpas para todas as mulheres que estão confinadas na casa, o modelo disse querer virar um “mártir” para todos os homens: “Queria pedir desculpas para todas as mulheres aqui da casa que se sentiram ofendidas por conta da Bruna, com razão”, começou ele.

Que cada subida do gabriel ontem e a galera falando do acontecido ela chorava e fazia cara que ele não foi abusivo com ela, ela precisa de um terapeuta pq o mundo e a galera toda falando a mesma coisa e ela agir assim… — Emilia Gabriela🐼 (@emiliagabrielah) January 24, 2023

Em seguida, o maior alvo do segundo Jogo da Discórdia, que aconteceu na segunda-feira (23), disse para ninguém passar pano em seu comportamento: “Não quero que ninguém passe pano para mim, tem que falar mesmo. Quero ser usado como mártir de que as pessoas erram e que homens, como pessoas, amigos, colegas da minha terra, sejam influenciados pelo meu erro e que vejam que, como eu errei, eles podem errar também”.

Depois, o ex-ficante de Anitta nomeou outros participantes do “BBB 23″ ao tentar se desculpar pelo relacionamento abusivo com Bruna: “Assim como o caubói pode errar, o Fred pode errar, o Sapato pode errar, o Cezar pode errar”, completou.

larissa: “tu tava vivendo a vida do gabriel por isso as pessoas estavam te vinculando a ele, se tu tivesse vivendo a tua vida ninguem taria te vinculando com ele mas parecia a mesma pessoa” TRAAAAAAAAAAAAA 🗣️ #BBB23 — Leticia ferreira (@Leticia48533604) January 24, 2023

Nas redes sociais, os fãs do programa repercutiram a fala do brother. No Twitter, um anônimo disse que a palavra “ranço” define o seu sentimento por Gabriel. Um segundo fã do “BBB 23″ lembrou do Jogo da Discórdia: “Ele está certo em ter ido confortar o Gabriel sim, afinal os dois erraram é assim como as meninas ficaram do lado da Bruna ele foi falar com o Fop, o recado do Tadeu foi para os DOIS. Mas pra variar a empatia é seletiva”.

“Eu acho que o povo dessa casa acha que o Gabriel só falou aquilo da cotovelada pra Bruna e não fez outras 500 coisas abusivas como tentar manipular ela, fazer ela pedir desculpas por coisas que não estava errada… eles só vão descobrir o resto aqui fora”, comentou outra telespectadora do reality show.

