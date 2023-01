BBB 23: Após torcida para brother, Tiago Leifert vira alvo de haters; confira

Tiago Leifert, ex-apresentador do “Big Brother Brasil”, não esperava, mas ele acabou entrando na bomba envolvendo Gabriel e Bruna Griphao, que estão na 23ª temporada do reality show da Globo. Para os fãs do programa, o famoso deve se posicionar sobre a conduta do brother na casa, já que declarou que torce para ele.

A polêmica começou na noite do último domingo (22), antes da formação do primeiro paredão do “BBB 23″, quando o apresentador Tadeu Schmidt deu um recado para o ex-morador da Casa de Vidro, afirmando que ele estava “ultrapassando limites”.

Relacionamento de Bruna Griphao e Gabriel vira assunto fora do "BBB 23" (Reprodução/Globoplay)

A partir daí, Tiago Leifert tem sido cobrado por um posicionamento nas redes sociais, como fez quando o modelo estava no pré-confinamento, que aconteceu em um shopping: “Tiago Leifert provavelmente não iria interferir como Tadeu fez na relação de Bruna e Gabriel, até porque ele torceu para Gabriel ser escolhido e até campanha fez”, escreveu um anônimo, no Twitter.

“Tiago Leifert correndo pra escrever um texto defendendo o Gabriel dizendo que é apenas um menino, que vai melhorar e tá sendo vítima da turminha da lacração”, escreveu outro fã do programa.

LEIA TAMBÉM: BBB 23: Jogo da Discórdia aumenta atrito entre Gabriel e Fred Nicácio; confira

BBB 23: Gabriel pede desculpas para Bruna Griphao (Reprodução/Globoplay)

Já um terceiro anônimo usou as redes sociais para lembrar de outro caso de relacionamento abusivo no reality show da Globo: “Tadeu fazendo tudo que Tiago Leifert não fez no caso Emilly e Marcos no ‘BBB 17′?”, relembrou o internauta.

Manoel, que também estava na Casa de Vidro do “BBB 23″, também aproveitou a polêmica para cobrar Tiago e colocar mais fogo no parquinho: “Aguardando a opinião do Tiago Leifert”, disparou o ex-brother.

Vale lembrar que Gabriel também foi alvo dos participantes do “BBB 23″ durante o segundo Jogo da Discórdia, que aconteceu nesta segunda-feira (23). No programa, o brother recebeu o maior número de críticas e o clima esquentou mais uma vez, mas foi apoiado por Paula, que conviveu com ele na Casa de Vidro.

LEIA TAMBÉM: BBB 23: Alerta de relacionamento tóxico movimenta famosos, familiares e adms