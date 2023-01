Alerta de bebê real! Princesa Eugenie está grávida de seu segundo filho

A princesa Eugenie e o marido Jack Brooksbank estão prontos para receber uma adição à sua família real. Foi revelado hoje cedo que Eugenie está grávida de seu segundo filho.

A jovem mãe, que compartilha seu filho de um ano, August Philip Hawke, com o marido, fez o anúncio emocionante com uma declaração por escrito divulgada pelo Palácio de Buckingham.

“A princesa Eugenie e o Sr. Jack Brooksbank têm o prazer de anunciar que estão esperando seu segundo filho neste verão”, dizia o comunicado, de acordo com a People. “A família está encantada e August está ansioso para ser um irmão mais velho”.

A princesa de 32 anos também divulgou uma nova foto de sua barriga crescendo em sua página pessoal no Instagram. Na foto (tirada pelo marido), Eugenie sorri enquanto o pequeno August beija a barriga crescente de sua mãe.

“Estamos muito empolgados em compartilhar que haverá uma nova adição à nossa família neste verão”, escreveu ela na legenda.

Eugenie, cu, e Jack anunciaram que estavam esperando seu primeiro filho em setembro de 2020.

Em fevereiro de 2021, Eugenie, cujos pais são o príncipe Andrew e Sarah Ferguson, e seu companheiro, Jack Brooksbank deram as boas-vindas ao mundo de seu bebê August e compartilharam uma foto espontânea em sua página do Instagram, que mostrava os novos pais segurando a mão de seu filho recém-nascido. Ela simplesmente legendou a foto com três corações azuis.

O segundo filho da princesa Eugenie e Jack será o primeiro dos bisnetos da rainha Elizabeth nascidos após sua morte em setembro. A nova adição será a 13ª na linha de sucessão ao trono britânico.

Eugenie revelou recentemente como se tornar mãe a mudou. Falando no Fórum Econômico Mundial em Davos, a princesa disse que está mudando seu comportamento em casa para educar seu filho, August, sobre a importância de proteger o meio ambiente.

A onda sustentável realmente está invadindo a família real!